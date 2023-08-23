Soğanlı Vadisi turist akınına uğradı

Kayseri'nin Soğanlı Vadisi, yapılan çalışmalarla turizme kazandırıldı. Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen ve her geçen gün sıcak hava balonlarıyla dolan vadide, binlerce turist ziyaretçi oluyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bölgenin turizmin yeni gözdesi olduğunu söyleyerek , "Semada balonları, sathında peribacalarıyla, turizmin yeni gözdesi, Soğanlı Vadisi. Görmeyen kalmayacak" dedi.

Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi, yapılan çalışmalar ile turizme kazandırıldı. " Kapadokya'nın girişi kapısı" olarak nitelendirilen vadide havalanan sıcak hava balonlarının sayısı her geçen gün artarken, binlerce turistte bölgeye akın ediyor.

VALİ ÇEÇEK: TURİZMİN YENİ GÖZDESİ

Bölgede çekilen eşsiz manzaraları sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bölgenin turizmin yeni gözdesi olduğunu söyleyerek, "Altınızda koca bir vadi boyunca uzanan muhteşem coğrafyasıyla kadim tarihi dokusu, üstünüzde sabahın ilk ışıklarına uyanan güneşle gökyüzünün randevusu. 'Önümüzdeki yaz Soğanlı Vadisi bambaşka olacak' demiştik. Semada balonları, sathında peribacalarıyla, turizmin yeni gözdesi, Soğanlı Vadisi. Görmeyen kalmayacak" dedi.

SOĞANLI VADİSİ HAKKINDA

Kayserinin turizm vitrinini süsleyen tarihi mekanlardan biri olan Soğanlı Vadisi, ilginç coğrafi yapısının yanı sıra, Hıristiyanlık alemi için son derece önem arz eden kiliseleriyle ünlüdür. Kapadokya bölgesinin doğusuna, Kayseri il merkezinin güneybatısına konumlanan Soğanlı, Yeşilhisar ilçesine 10 kilometre uzaklıktadır. Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı volkanlarından fışkıran lav ve küllerin soğuması sonucu ilginç yeryüzü şekillerinin meydana geldiği Kapadokya bölgesi, derin tüf vadileri, peribacaları ve insanlığa mesken olmuş kaya yerleşimleriyle biliniyor. Kapadokya'nın önemli bir parçası olan Soğanlı Vadisi, tüm bu özellikleriyle önemli bir turizm merkezi konumunda.

Akköy Baraj Gölü'nden başlayarak uzanan vadi içerisinde, bir zamanlar yaklaşık iki yüz kadar kilise yer alıyordu. Bir kısmında fresklerin yer aldığı bu tarihi mekanlardan özellikle Geyikli, Tahtalı (Santa Barbara), Kubbeli, Saklı, Yılanlı, Karabaş, Tokalı ve Ballık kiliseleri ziyaret edilebiliyor. Soğanlı ören yeri girişinde üç restoran ve iki pansiyon bulunuyor. Birçok bölgede olduğu gibi yöresel kültürü yansıtan bez bebekleri, Soğanlı'da da bulabilirsiniz.

Soğanlı Vadisi'ni ziyaret edenlere, Yeşilhisar ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Erdemli köyüne mutlaka uğramalarını öneririz. Yemyeşil ve dar bir vadinin yamaçlarına yayılan, Tek Nefli Arkaik, Aziz Nikolaos, Kırk Martir, Ayı, Mikhael, Oniki Havari, Aziz Eustathios ve Saray kiliseleri ile Haralam Manastırı görülmeye değer yerler arasında. Ayrıca Erdemli köyünün 1 kilometre güneyindeki Karaönür ile 2 kilometre kuzeyine konumlanan Gülbayır köyündeki Kesteliç kaya yerleşimleri bulunuyor.

Soğanlı Vadisi'nin bir başka tarihi mekanı, Yeşilhisar ilçesine 18 kilometre mesafedeki Güzelöz köyüdür. Başköy ile Güzelöz arasına konumlanan vadide Haç, Mistikan, Aziz Basileus, Ortaköy Aziz Georgios, Panagia, Mikhael, Aziz Stratilates, Aziz Eustathios, Ortaköy Azize Barbara gibi kilise ve kaya kiliseleri görülebilir.