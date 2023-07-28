Soğanlama tarifi nedir? MasterChef Soğanlama nasıl yapılır?

MasterChef All Star'da bugün omlet tarifleri yapılıyor. Şefler yarışmacılara görevler verdi ve her yarışmacı rakibiyle eşleşerek düello yaptı. Peki, Soğanlama tarifi nedir? Soğanlama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

Masterchef'te bugün düello günü Yumurta tariflerinin damga vurduğu gecede omletler öne çıktı. En çok da Soğanlama tarifi dikkat çekti. Peki, Soğanlama tarifi nedir? Soğanlama nasıl yapılır?

SOĞANLAMA TARİFİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Soğan fazla ince olmamak kaydıyla doğranır, yıkanır. Tencereye yağ salça ve baharat konur. Küçük parçalar halinde doğranmış etler(tavuk eti de olabilir.Eğer et yoksa yumurtayla olur.) yağ ve salçayla kavrulur. Üzerine soğanı dökülür. Soğanla birlikte kavrulur. Suyu ilave edilir.Tuzu atılır.Et suyu kullanılabilir.Soğanların diriliği kaybolunca pişmiş demektir.