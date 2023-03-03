Sofra ne demek? Sofra kelimesinin anlamı nedir?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Teşri, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Teşri ne demek? Teşri anlamı ne? İşte, Teşri kelimesinin anlamı!