Sofra ne demek? Sofra kelimesinin anlamı nedir?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Teşri, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Teşri ne demek? Teşri anlamı ne? İşte, Teşri kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Teşri kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Teşri anlamı ne? Teşri ne demek?
SOFRA NE DEMEK?
1. masa, sini, yaygı gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu.
"Sofra hazır, buyurun"
2. genellikle tekerlek biçiminde, üzerinde yemek de yenebilen, ayaklı hamur tahtası.