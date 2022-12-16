Yemek kartlarının artık marketlerde geçmeyeceği haberleri vatandaşı endişelendirdi. Çoğu çalışan iş yerlerinin verdiği yemek kartlarını market alışverişlerinde kullanıyor. Şimdi ise yemek kartlarının market alışverişlerinde geçerli olmayacağı söyleniyor. Peki, Sodexo marketlerde geçmeyecek mi? Sodexo markette kullanılmayacak mı?

SODEXO MARKETLERDE GEÇMEYECEK Mİ?

Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağına yönelik iddia bugün sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kamuoyunda büyük tepki çeken haberlere yanıt ise Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den geldi. Kartların kullanımıyla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Piyade, "1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir" ifadesini kullandı. Yemek kartlarının kullanımıyla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Piyade, "Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir" diye konuştu.