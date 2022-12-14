Sodexo marketlerde geçiyor mu? Sodexo ile market alışverişi yapılır mı?

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SODEXO MARKETLERDE GEÇİYOR MU?

Sodexo kartınızı kullanarak belirlenmiş olan marketlerden alışveriş yapabilirsiniz.

SODEXO İLE MARKET ALIŞVERİŞİ YAPILIR MI?

Sodexo kart ile belirli markalar da geçerli ödeme sayfası aşamasında 'Sodexo Kart' seçeneğini seçip ve kart numaralarını ilgili alana girerek alışverişlerini kolayca tamamlayabiliyor.