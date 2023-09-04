Soçi görüşmesi sonuçları! ERDOĞAN-PUTİN görüşmesi ne oldu, görüşme bitti mi? İşte, Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası açıklamalar ve alınan kararlar!

Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki Soçi zirvesine kilitlenirken, Kremlin'den görüşmeyle ilgili ilk açıklama geldi. Soçi görüşmesi sonuçları ne oldu merak ediliyor. Peki, Erdoğan-Putin görüşmesi ne oldu, görüşme bitti mi? İşte, Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası açıklamalar ve alınan kararlar!

Soçi görüşmesi sonuçları! Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki Soçi zirvesine kilitlenirken, Kremlin'den görüşmeyle ilgili ilk açıklama geldi. Soçi görüşmesi sonuçları ne oldu merak ediliyor. Peki, Erdoğan-Putin görüşmesi ne oldu, görüşme bitti mi? İşte, Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası açıklamalar ve alınan kararlar haberimizde...

SOÇİ GÖRÜŞMESİ SONUÇLARI

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesine ilişkin ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "Zirvenin ilk bölümü yapıcı geçti. Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından bir anlaşma imzalanması beklenmiyor" diye konuştu.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ NE OLDU?

Sözcü Dmitry Peskov "Zirvenin ilk bölümü yapıcı geçti. Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından bir anlaşma imzalanması beklenmiyor" diye konuştu.

Görüşme öncesinde iki lider basın mensuplarına konuştu. Putin görüşmede "Türkiye uluslararası nükleer güç ülkesi kulübüne girmiş vaziyettedir. Bu alanda da yeni projeler söz konusu olabilir. Bu konuda ortak işbirliğini ele alacağız. Ukrayna krizini ele alacağız. Bu görüşmelere biz açığız. Suriye konusunda önemli gelişmeler oldu. Bu konuda Türkiye'nin hassasiyetinin de farkındayız. Biz bütün bunları etraflıca ele alacağız. Tekrardan hoş geldiniz" dedi.

ERDOĞAN: EN ÖNEMLİ ADIM TAHIL MESELESİ KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı; Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleri ile ayrıca görüşecek olmaları da aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum. Tabii Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki gelişmeler de sizlerin ifade ettiği gibi iyi ilerliyor. İlk ünite ile ilgili atılan adımlar da gayet güzel. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Trakya'da bir hub'ın olacak olması da ayrı bir zenginlik unsuru. En önemli konulardan birisi de turizmde gelişmeler. Turizmde Rusya bizde şu anda bir numara. Tabii en önemli adım tahıl meselesi konusu. Bugün buradan ne sonuç çıkacak diye dünya da bekliyor. İnanıyorum yapılacak görüşmelerden sonraki basın toplantısında da az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik adım çok önemli olacak. Bir diğer konu da sanayi savunma konusunda attığımız adımlar.

"YANGINDA GÖNDERDİĞİNİZ İKİ UÇAKLA DERDİMİZE DERMAN OLDUNUZ"

Enerji sektöründe özellikle doğalgaz konusunda biz birinci derecede Rusya ile önemli ilişki içerisindeyiz. Bunu daha da geliştireceğimize inanıyorum. Bu yazın gerçekleşen yangınlarda gönderdiğiniz iki uçakla derdimize derman oldunuz. Bunu artırabilirsek çok daha isabetli olacak. Çünkü yazın hep bu tehdidin altındayız. Yeni kabinemin yeni üyeleri adına tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum.

PESKOV: GÖRÜŞMELERİN İLK KISMI YAPICI

Görüşmeye ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Görüşmelerin ilk kısmı yapıcıydı, görüşmenin ardından herhangi bir belge imzalanması beklenmiyor" ifadelerini kullandı.

FİDAN-LAVROV GÖRÜŞMESİ

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. İki bakanın görüşmesinde ana gündem maddesi tahıl koridoru oldu. Fidan, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın görüşmenin gündeminde önemli yer tuttuğunu belirterek, "Türkiye, Tahıl Anlaşması'nı yeniden hayata geçirmek için yoğun çaba harcıyor." ifadelerin kullandı.

TAHIL KORİDORU

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı. 17 Temmuz 2023'e gelindiğinde ise, Rusya talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle anlaşmayı yeniden yürürlüğe koymadı. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi" ifadelerini kullanmıştı.