Kullanan vazgeçemiyor, eski günler yeniden canlanıyor

Soba lüks evlerin nostalji eşyası oldu

AYDIN - Aydın'da pandemi döneminde yoğunlukla kırsal mahallelere yerleşmeye başlayan vatandaşlar soba kullanımını arttırırken, pandemi sonrası şehir merkezine dönüş yapanlar sobadan vazgeçmedi. Odun ve kömür sobaları ısınma ihtiyacının yanında, lüks evlerin olmazsa olmazları arasına girerek nostalji olarak da kullanılıyor.

Şehirlerde her geçen gün ağı genişleyen doğalgaz başta olmak üzere modern ısınma sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte kullanım alanı giderek daralan sobalar, son yıllarda lüks evlerde nostalji yaşamak isteyenler tarafından yeniden kullanılmaya başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan Korona virüs salgınından sonra şehir yaşamından uzaklaşarak kırsal alanlara yerleşen vatandaşlar soğuk kış günlerinde ısınmak için odun ve kömür sobalarını tercih etti. Kırsalda doğalgaz olmaması sebebiyle sıkça kullanılan sobaların yanı sıra fırınlı sobalar da aynı zamanda da hem ısınma hem de yemek ve börek pişirme gibi işlerde vatandaşların gözdesi oldu. Pandemi sonrası şehir merkezine dönüş yapanlar sobadan vazgeçemezken, nostalji yapmak isteyenler için odun ve kömür sobaları lüks evlerin nostalji eşyası oldu.

"Havalar soğuduğunda talep artıyor"

Soba satıcısı Batuhan Büyüktarakçı, "Havalar soğuduğunda insanların sobaya olan talebi de doğru orantılı olarak artıyor. Bir iki gündür hava normal o yüzden bir durgunluk olsa da biraz daha soğuyunca yeniden bi yoğunluk bekliyoruz. Normal sobalar ilk başta tercih sebebi olsa da diğer türlü fırınlı sobalar da talep görüyor. Birçok insan kendileri ısınırken bir yandan da yemeğini de yapmak istiyor. Normal sobalar 2 bin TL'den başlayıp 4 bin 4 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Fırınlı sobalar da 3 bin TL'den başlayıp 6 bin TL'ye kadar devam ediyor. Şömineler de fiyatlar biraz daha farklı. Onlar da 7 bin ila 15 bin TL arasında değişiyor. İlk başlangıçta soba satışları biraz fazla oluyor, sonrasında bu satışları boru, demir, kova gibi aksesuarları takip ediyor" dedi.

"Nostalji yaşamak isteyenler de tercih ediyor"

Doğalgazın yaygınlaşmasına rağmen nostalji yaşamak isteyen vatandaşların da evlerinde odun ve kömür sobalarını bulundurduklarını ifade eden Büyüktarakçı, "Doğalgaz yaygınlaştıkça evlerde soba zorunlu ihtiyaç halinden kalkıyor. Rahat kullanım açısından doğalgaz tabi ki de herkesin tercihi oluyor ama ekonomik durumu düşük olanlar soba kullanmayı tercih ediyorlar. Korona virüs döneminde imkanı olan insanlar bağ bahçe evlerine alıştı. O dönemde soba kullanmaya başlayan sobanın zevkini bilen anlayan ve devam etmek isteyen insanlar da var. Tamamen evi kaloriferli olsa bile sobayı zevk ve nostalji yaşamak için kullananlar da oluyor. Bazen ısınmak için olmasa da sırf zevk ve nostalji olsun diye evlerde bulunduranlar da oluyor" diye konuştu.