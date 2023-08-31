Snejanka tarifi! MasterChef Snejanka nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Snejanka hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Snejanka hazırladı. Peki, Snejanka nedir? Snejanka nasıl yapılır? Snejanka nedir?

Yöresel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Snejanka ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Snejanka nasıl yapılır? Snejanka nedir? Snejanka nasıl yapılır, Snejanka yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Snejanka yapıldı, evde klasik Snejanka yapıldı! İşte en güzel Snejanka!

SNEJANKA TARİFİ!

İçindekiler:

1 kg mümkün olduğu kadar yağlı yoğurt

1 salatalık

8 adet ceviz içi

1 yemek kaşığı sarımsak tozu (taze ise 2 diş çok ince doğranmış)

Taze maydanoz ve dereotu

Süslemek için birkaç adet siyah zeytin

Tarifi

Tarifin en önemli kısmı yoğurdu iyice süzmektir. Bunu yapmak için bir bez veya daha iyisi tıbbi gazlı bez alın ve yoğurdu içine dökün, ardından lavabo musluğunun üzerine asarak en az 6 saat boyunca akmasını sağlayın.

Salatalıkları çok küçük parçalar halinde kesin. Tuzlayın ve süzülmesine izin verin. Tuz, salatalığın suyunun dışarı akmasına neden olmalıdır.

Cevizleri, maydanozu ve dereotu çok ince doğrayın.

Sarımsağı, salatalık, ceviz, maydanoz ve dereotuyla birlikte yoğurda ekleyin. Tatmak için tuz.

Üzerine siyah zeytin konularak, dondurma kaşığı şeklinde soğutulmuş olarak servis edilir.