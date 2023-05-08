Sosyal medyayı aktif şekilde kullananlar son günlerde Snapchat My All ile ilgili detayları araştırıyor. "Yapay Zeka Robotu" SnapChat My AI ile ilgili Snapchat My AI nasıl açılır? Snapchat yapay zeka mı, gibi konular araştırıldı.

Snapchat'in AI teknolojisi, sohbet botu için de kullanılmaya başlandı. Kullanıcılar uygulamanın detaylarını merak Snapchat My AI nasıl açılır? Snapchat yapay zeka mı?

nedir araştırdı.

SNAPCHAT MY ALL NEDİR?

Snapchat My AI, yapay zeka tabanlı bir sohbet botudur. My AI, OpenAI'nin ChatGPT teknolojisiyle desteklenmektedir, ancak tamamen Snapchat'e özel ek güvenlik geliştirmeleri ve denetimleri içermektedir.

SNAPCHAT MY ALL TEHLİKELİ Mİ?

My AI ile paylaşılan, şayet paylaştıysanız konumunuz dahil tüm içerikler, My AI tarafından isteklerinize yakınlarda yer önerileri de dahil olmak üzere ilgili ve yararlı yanıtlar sunmak için kullanılacaktır.

My AI ile paylaşılan tüm içerikler, siz onları silene kadar saklanır.

SNAPCHAT MY Al SOHBETİ NASIL SİLİNİR?

1. Ayarlar simgesine dokunarak "Ayarlar"a girin

2. Ayarlar bölümündeki "Gizlilik Kontrolleri" bölümüne giriş yapın

3. Daha sonra "Verileri Temizle" seçeneğinin üzerine dokunun

4. Karşınıza çıkan "My AI Verilerini Temizle"yi seçin ve onaylaya basın