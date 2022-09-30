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Snapchat çöktü mü? Snapchat mesaj gönderilemedi hatası! Snapchat mesajlar neden gitmiyor? Snapchat mesaj gitmiyor!

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Snapchat çöktü mü? Snapchat mesaj gönderilemedi hatası! Snapchat mesajlar neden gitmiyor? Snapchat mesaj gitmiyor!

Snapchat çöktü mü? Bir dönem en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Snapchat'te yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Snapchat'te ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Snapchat çöktü mü? Snapchat'a ne oldu? merak etti. Peki, Snapchat çöktü mü? Snapchat mesajlar neden gitmiyor? Snapchat mesaj gitmiyor! İşte detaylar...

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Sosyal medya kullanıcıları, Snapchat adlı uygulamaya giriş yapamadıklarını belirten paylaşımlar yapıyor. Snapchat çöktü mü? Bir dönemin en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Snapchat'te yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Snapchat'te ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Snapchat çöktü mü? Snapchat'e ne oldu? merak etti. Peki, Snapchat çöktü mü? Snapchat mesajlar neden gitmiyor? Snapchat mesaj gitmiyor! Detaylar haberimizde...

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcıda oluşan sorun sonucunda Snapchat'in çöktüğü düşünüldü. Snapchat'in uygulamasında dünya genelinde yaşanan Snapchat'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Bugün Snapchat için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

Snapchat çöktü mü? Snapchat mesajlar neden gitmiyor? Snapchat mesaj gitmiyor!

SNAPCHAT NEDEN MESAJ GÖNDERİLEMİYOR?

Kullanıcı raporlarına göre gönderme yüzünden girişte sıkıntı yaşanmaktadır.

En çok bildirilen sorunlar:

78 % Gönderme

22% Uygulama

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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