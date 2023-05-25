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Snapchat çöktü mü? Snapchat mesaj gönderilemedi hatası!

Snapchat çöktü mü? Snapchat mesaj gönderilemedi hatası!

Gündem Haberleri

Bir dönemin favori sosyal medya platformları arasında yer alan Snapchat gündem oldu. Snapchat çöktü mü? Snapchat mesaj gitmiyor! Snapchat neden açılmıyor? başlıkları araştırılıyorPeki, Snapchat çöktü mü? Snapchat mesaj gitmiyor! Snapchat mesaj neden gönderilmiyor? Snapchat mesaj gönderilemedi hatası!

Snapchat çöktü mü? Snapchat neden açılmıyor? sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Snapchat adlı uygulamaya giriş yapamadıklarını belirten paylaşımlar yapıyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar bağlantı hatası alıyor. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıklarında atıldıklarını belirtiyor. Snapchat mesaj gitmiyor! Snapchat mesaj neden gönderilmiyor? Snapchat mesaj gönderilemedi hatası!

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcıda oluşan sorun sonucunda Snapchat'in çöktüğü düşünüldü.Snapchat uygulamasında dünya genelinde yaşanan Snapchat sorun ile alakalı olarak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Bugün Facebook için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

Snapchat çöktü mü? Snapchat mesaj gönderilemedi hatası!

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Snapchat Gündem Politika Haberler

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