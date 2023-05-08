Uzun yıllardır kullandığımız uygulamalar arasında yer alan Snapchat'te gelen yeni özellik herkesi heyecanlandırdı. Son günlerde gündemde yer alan Snapchat AI ile ilgili merak edilenler ise arama motorlarında Snapchat AI nedir? Snapchat AI tehlikeli mi, nasıl kullanılır? soruları ile araştırılıyor. Peki, Snapchat AI nedir? Snapchat AI tehlikeli mi, nasıl kullanılır?

Snapchat AI nedir? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulaması olan ve milyonlarca kullanıcısı olan Snapchat'te yeni özellik olan yapay zeka son günlerin gündeminde yer alıyor. Kullanıcıların merak ettikleri arasında ise Snapchat AI nedir? Snapchat AI tehlikeli mi, nasıl kullanılır? soruları yer aldı. İşte Snapchat AI hakkında merak edilen detaylar...

SNAPCHAT AI NEDİR?

Sosyal medya platformu olan ve fotoğraf paylaşımı yapılan Snapchat'e gelen yeni özellik AI merak edildi. Snapchat'in yapay zekası olan AI, uygulamanın sohbet kısmında "My AI" olarak yer alıyor. Snapchat AI, yapay zeka botudur. Kullanıcılar AI sayesinde yapay zeka ile sohbet edebiliyor, sorularına yanıt alabiliyor. Son günlerde gündem olan Chat GPT'nin ardından şimdi ise Snapchat "My AI" gündemde geldi. Snapchat AI, henüz tüm hesaplarda aktif edilmedi.