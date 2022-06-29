Smoothie nedir? Smoothie içeceği nasıl yapılır?

Meyveleri tatlı ve sağlıklı bir içeceğe dönüştürmek rengiyle iştah kabartan smoothie'lerin işi! Yaz aylarının sıcak günlerinde ferahlatıcı bir içecek arıyorsanız lezzetli ve besleyici smoothie tarifiyle hem kendinizi hem sevdiklerinizi çok mutlu edeceksiniz. Smootie nedir,smoothieiçeceği nasıl yapılır?

SMOOTİE NEDİR?

Smoothie, taze meyve ya da meyve suyundan, süt veya yoğurt ilave edilerek yapılan milkshake tarzı bir içecektir. Milk shake'e ve ice slush'a benzer. Sporcuların özellikle protein tozu ekleyerek kullandığı görülmüştür.

SMOOTHİE İÇECEĞİ NASIL YAPILIR?

1. MUZLU YULAFLI SMOOTHİE

Sıcak suda bekletilen 2 yemek kaşığı yulaf, 1 adet muz, yarım su bardağı yağsız süt ve isteğe göre birkaç parça buz blenderden geçirilir. Meyveler tercihe göre donmuş olarak kullanılabilir. Blenderden geçen karışımı afiyetle tüketebilirsiniz.

2. KAKAOLU MUZLU SMOOTHİE

1 yemek kaşığı fındık ezmesi, yarım su bardağı yağsız süt, 1 muz, 1 yemek kaşığı kakao isteğe göre miktarda bal blenderden geçirilir. İsteğe göre meyveleri donmuş olarak da eklenebilir. Blenderden geçen muzlu çilekli smoothie tüketmeye hazır. Afiyet olsun.

3. ÇİLEKLİ MUZLU SMOOTHİE

10 çilek, 1 muz, yarım su bardağı yoğurt blenderden geçirilir. Meyveler isteğe göre donmuş olarak kullanılabilir. İçerisine isteğe göre buz eklenebilecek smoothie tüketime hazır, afiyet olsun.

4. PORTAKALLI SMOOTHİE

Yarım portakal, yarım yeşil elma, bir tutam ıspanak, yarım bardak su ve yarım limon blenderden geçirilir. Afyiet olsun smoothie hazır.

5. FRAMBUAZLI MUZLU SMOOTHİE

Yarım su bardağı yağsız süt, 10 adet frambuaz, 10 adet dondurulmuş yaban mersini, 1 adet donmuş muz, ve birkaç adet buz blenderden geçirilir. Pratik smootie hazır, afiyet olsun.