Smoothie nedir? Smoothie içeceği nasıl yapılır?
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Sağlık ve enerji deposu olarak bilinen smoothie, küçük büyük herkes tarafından seviliyor. Sizler için hazırladığımız pratik tarifle hem kendinizi hem sevdiklerinizi şımartacaksınız. Peki, smoothie içeceği nasıl yapılır?
Meyveleri tatlı ve sağlıklı bir içeceğe dönüştürmek rengiyle iştah kabartan smoothie'lerin işi! Yaz aylarının sıcak günlerinde ferahlatıcı bir içecek arıyorsanız lezzetli ve besleyici smoothie tarifiyle hem kendinizi hem sevdiklerinizi çok mutlu edeceksiniz. Smootie nedir,smoothieiçeceği nasıl yapılır?
Smoothie, taze meyve ya da meyve suyundan, süt veya yoğurt ilave edilerek yapılan milkshake tarzı bir içecektir. Milk shake'e ve ice slush'a benzer. Sporcuların özellikle protein tozu ekleyerek kullandığı görülmüştür.
Sıcak suda bekletilen 2 yemek kaşığı yulaf, 1 adet muz, yarım su bardağı yağsız süt ve isteğe göre birkaç parça buz blenderden geçirilir. Meyveler tercihe göre donmuş olarak kullanılabilir. Blenderden geçen karışımı afiyetle tüketebilirsiniz.
1 yemek kaşığı fındık ezmesi, yarım su bardağı yağsız süt, 1 muz, 1 yemek kaşığı kakao isteğe göre miktarda bal blenderden geçirilir. İsteğe göre meyveleri donmuş olarak da eklenebilir. Blenderden geçen muzlu çilekli smoothie tüketmeye hazır. Afiyet olsun.
10 çilek, 1 muz, yarım su bardağı yoğurt blenderden geçirilir. Meyveler isteğe göre donmuş olarak kullanılabilir. İçerisine isteğe göre buz eklenebilecek smoothie tüketime hazır, afiyet olsun.
Yarım portakal, yarım yeşil elma, bir tutam ıspanak, yarım bardak su ve yarım limon blenderden geçirilir. Afyiet olsun smoothie hazır.
Yarım su bardağı yağsız süt, 10 adet frambuaz, 10 adet dondurulmuş yaban mersini, 1 adet donmuş muz, ve birkaç adet buz blenderden geçirilir. Pratik smootie hazır, afiyet olsun.