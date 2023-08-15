SMART SPOR üyelik ücreti kaç tl 2023? SMART SPOR tek maç alma var mı?
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SMART SPOR, spor severlere sunduğu geniş içerik ile dikkat çekiyor. Ancak birçok kişi SMART SPOR üyelik ücretlerini merak ediyor. İşte detaylar..
Spor severlerin merakla beklediği SMART SPOR üyelik ücretleri ne kadar sorusu gündemde. SMART SPOR, spor severler için çeşitli spor dallarının maçlarını yayınlayan bir platform. Üyelik ücreti hakkında detaylar haberimizde.
SMART SPOR NASIL İZLENİR?
Smart Spor izlmek için https://www.dsmartgo.com.tr/ adresine gittikten sonra sağ üstte çıkan üye ol butonuna tıklayarak dilediğiniz paket ile aboneliğinizi başlatabilir, Smart Spor'u izleyebileceğiniz D-Smart Go'ya üye olabilirsiniz.
SMART SPOR ÜYELİK ÜCRETİ KAÇ TL 2023?
• Smart Spor Yıllık tek çekim ücreti kampanya dahilinde 199 TL. (Kampanya Mega Paket kapsamındadır.)
• Smart Spor Yıllık 12 taksitli fiyatı ise indirim süresince 19.90 TL. (İndirim Mega Paket kapsamındadır.)
SMART SPOR tek maç alma hakkında detaylar için SMART SPOR müşterihizmetlerini arayabilirsiniz.