Smart Güneş Enerjisi borsada ne zaman işlem görecek? Smart Güneş Teknolojileri ne zaman, halka arz hisse fiyatı ve kodu nedir?

Smart Güneş Enerjisi borsada ne zaman işlem görecek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. SPK'nın bülteninde yer alan bilgilere göre detayları haberimizde derledik... Smart Güneş Teknolojileri borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu nedir?

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ BORSADE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Smart Güneş" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması 16-17-18 Mart 2022 tarihlerinde 3 (üç) iş günü boyunca yapılmıştır.

QNB Finansinvest ve TSKB'nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 25.500.000 TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 6.340.000 TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde Smart Holding'in sahip olduğu 6.368.000 TL nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilmesi hedeflendi.

Smart Enerjinin borsada ne zaman işlem göreceğine dair şirketten açıklama gelmedi. Bu nedenle borsa işlem tarihi henüz belli olmadı.

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Toplam 6.340.000 TL nominal değerli 6.340.000 adet mevcut (B) grubu pay ve sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek toplam 25.500.000 TL nominal değerli 25.500.000 adet (B) grubu pay olmak üzere Mevcut Paylar ile Yeni Paylar'ın toplamının nominal değeri 31.840.000 TL'dir. Toplam 31.840.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle Şirket'in halka açıklık oranı %20,81 olacaktır. Ek satış kapsamında toplam 6.368.000 TL nominal değerli 6.368.000 adet mevcut (B) grubu Mevcut Paylar'ın da halka arz edilmesiyle Şirket'in halka açıklık oranı %24,97 olacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST'te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerdeki 1 adet payın satış fiyatı 14,00 TL olarak belirlenmiştir.

Halka Arz edilecek toplam 31.840.000 TL nominal değerli payların;

12.736.000 TL nominal değerdeki (%40) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

12.417.600 TL nominal değerdeki (%39) kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılara

6.368.000 TL nominal değerdeki (%20) kısmı Bireysel Yatırımcılara,

318.400 TL nominal değerdeki (%1) kısmı Grup Çalışanlarına,

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmesi planlanmaktadır.

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