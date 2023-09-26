Spinal Muscular Atrophy (SMA) olarak da bilinen SMA hastalığı, genetik bir rahatsızlık olup belirtileri genellikle erken yaşlarda görülür. Hastalık, omurilikteki motor nöronların işlevini kaybetmesi sonucu kasların zayıflamasına ve atrofiye uğramasına neden olur. Peki, SMA hastalığı nedir, neden olur? SMA hastalığı genetik mi? SMA hastalığı belirtileri neler? İşte detaylar...

Spinal müsküler atrofi (SMA), nadir görülen bir genetik hastalık olup, omurilikteki motor nöronların kaybına yol açar. Bu hastalık, kas zayıflığı ve hareket kaybına neden olabilir ve yaşamı tehdit edebilir. Bu yazımızda, SMA hastalığının ne olduğunu, nedenlerini, genetik temellerini ve belirtilerini ele alacağız. Peki, SMA hastalığı nedir, neden olur? SMA hastalığı genetik mi? SMA hastalığı belirtileri neler? Detaylar haberimizde...

SMA HASTALIĞI NEDİR?

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), omurilikte bulunan motor nöronların yetersiz işlev görmesi veya kaybolması sonucu kas zayıflığı ve atrofiye yol açan genetik bir nöromüsküler hastalıktır. SMA, vücudun kaslarını kontrol eden motor nöronların hasar görmesi nedeniyle kasların güçsüzleşmesine ve işlevini yitirmesine yol açar. Bu hastalığın şiddeti, kişiden kişiye değişebilir ve bazı vakalar daha hafifken diğerleri daha ciddi olabilir.

SMA HASTALIĞININ GENETİK KÖKENİ

SMA, genetik bir hastalıktır ve SMN1 genindeki bir mutasyon nedeniyle ortaya çıkar. SMN1 geni, motor nöronların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için gereken bir protein olan "survival motor neuron" (SMN) üretimini sağlar. SMA hastalarının vücutlarında yetersiz miktarda SMN proteininin üretildiği veya hiç üretilemediği görülür. Hastalığın şiddeti, bu eksikliğin derecesine bağlı olarak değişir.

SMA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

SMA hastalığının belirtileri yaşa, hastalığın tipine ve şiddetine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak genellikle şu belirtiler görülür: