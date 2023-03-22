Slovenya - Slovakya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Mart Slovenya - Slovakya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün hazırlık maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Slovenya - Slovakya maçı oldu. Peki, Slovenya - Slovakya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Mart Slovenya - Slovakya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Slovenya - Slovakya maçı ne zaman başlayacak? Slovenya - Slovakya maçının özeti nerede yayınlanır? Slovenya - Slovakya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...