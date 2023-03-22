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Slovenya - Slovakya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Mart Slovenya - Slovakya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Slovenya - Slovakya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Mart Slovenya - Slovakya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün hazırlık maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Slovenya - Slovakya maçı oldu. Peki, Slovenya - Slovakya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Mart Slovenya - Slovakya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Slovenya - Slovakya maçı ne zaman başlayacak? Slovenya - Slovakya maçının özeti nerede yayınlanır? Slovenya - Slovakya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

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Hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Slovenya - Slovakya maçı olacak. Peki, Slovenya - Slovakya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Mart Slovenya - Slovakya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Slovenya - Slovakya Hazırlık maçı 22 Mart 2023 Çarşamba günü yani bugün saat 18:00'da başlayacak.

Slovenya - Slovakya maçını Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Slovenya'da, Slovenya Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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