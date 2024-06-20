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Slovenya Sırbistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Slovenya Sırbistan maçı ne oldu?

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EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Slovenya Sırbistan maçı oynanıyor. Slovenya Sırbistan maçı kaç kaç merak ediliyor. Slovenya Sırbistan canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Slovenya Sırbistan maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Slovenya Sırbistan maçı oynanıyor. Slovenya Sırbistan maçı kaç kaç merak ediliyor. Slovenya Sırbistan canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

SLOVENYA SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovenya Sırbistan maçı saat 16.00'da başladı.

SLOVENYA SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya Sırbistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

SLOVENYA SIRBİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slovenya Sırbistan maçı Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak

SLOVENYA SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Slovenya Sırbistan maçı 1-1 sona erdi.

Slovenya Sırbistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Slovenya Sırbistan maçı ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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