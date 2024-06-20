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Slovenya Sırbistan maçı CANLI izle! (EURO 2024) Slovenya Sırbistan EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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Slovenya Sırbistan EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Slovenya Sırbistan maçı canlı izle araştırması yapıyor. Slovenya Sırbistan maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Slovenya Sırbistan maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, Slovenya Sırbistan maçını hangi kanal veriyor? İşte Slovenya Sırbistan canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri...

Almanya İskoçya maçı canlı izle! Slovenya Sırbistan EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Slovenya Sırbistan maçı canlı izle araştırması yapıyor. Slovenya Sırbistan maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Slovenya Sırbistan maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, Slovenya Sırbistan maçını hangi kanal veriyor? İşte Slovenya Sırbistan canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri haberimizde...

SLOVENYA SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Slovenya Sırbistan maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Slovenya Sırbistan maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında Slovenya Sırbistan maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

SLOVENYA SIRBİSTANMAÇI CANLI YAYIN

Slovenya Sırbistan maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Slovenya Sırbistan maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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