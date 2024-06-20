Slovenya Sırbistan maçı CANLI izle! (EURO 2024) Slovenya Sırbistan EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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SLOVENYA SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE

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SLOVENYA SIRBİSTANMAÇI CANLI YAYIN

Slovenya Sırbistan maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Slovenya Sırbistan maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4