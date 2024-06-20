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Slovenya Sırbistan maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovenya Sırbistan maçı özeti! EURO 2024 Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Slovenya Sırbistan maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Slovenya Sırbistan maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Slovenya Sırbistan maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Slovenya Sırbistan maç özeti!

Slovenya Sırbistan maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Slovenya Sırbistan maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Slovenya Sırbistan maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Slovenya Sırbistan maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Slovenya Sırbistan maç özeti haberimizde..

SLOVENYA SIRBİSTAN MAÇ ÖZETİ

Slovenya Sırbistan maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

SLOVENYA SIRBİSTAN MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Slovenya Sırbistan maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

SLOVENYA SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Slovenya Sırbistan maçı 1-1 sona erdi.

Slovenya Sırbistan maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovenya Sırbistan maçı özeti! EURO 2024 Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

SLOVENYA SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMANDI?

Slovenya Sırbistan maçı 20 Haziran 2024 Perşembe günü oynandı.

SLOVENYA SIRBİSTAN n MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Slovenya Sırbistan maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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