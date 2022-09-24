Slovenya - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? Slovenya - Norveç maçı saat kaçta? Slovenya - Norveç maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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SLOVENYA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Slovenya - Norveç arasında Astana Arena stadyumunda oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü TV8 Buçuk'dan canlı olarak yayınlanacak.

SLOVENYA - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovenya - Norveç arasındaki mücadele 24 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'de başlayacak.