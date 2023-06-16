Slovenya'nın Kranj Belediye Başkanı Antalya'ya Turist Olarak Geldi

Kranj Belediye Başkanı Matjaz Rakovec, Kaleiçi Oldtown Festivali'ne katıldıktan sonra turist olarak Antalya'ya geldiğini söyledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Kranj Uluslararası Bağlantı Günü'ne katılarak sürdürülebilirlik ve akıllı şehir uygulamaları hakkında sunum yaptı.

Slovenya'nın iyi korunmuş ortaçağ şehirlerinden Kranj'ın Belediye Başkanı Matjaz Rakovec, 2021'de katıldığı Kaleiçi Oldtown Festivali'nin ardından turist olarak Antalya'ya geldiğini söyledi. Rakovec, "Festival, Antalya ve Türkiye ile tanışmama vesile oldu" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2021'de Kaleiçi Oldtown Festivali'ne katılan Slovenya'nın üçüncü büyük şehri Kranj'ın Belediye Başkanı Matjaz Rakovec'in davetiyle 'Kranj Uluslararası Bağlantı Günü'ne katıldı. Ülkenin iyi korunmuş orta çağ kentlerinden olan Kranj'da Başkan Uysal, sürdürülebilirlik ve akıllı şehir uygulamalarının sunulduğu "Yeşil Düşün, Sürdürülebilir Ol" konferansında bir sunum yaptı.

Nobel Barış Ödüllü klimatolog Lucka Kajfez Bogataj'ın da konuşmacı olduğu konferansta Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart projesi, bu yıl 8'incisi düzenlenecek Kaleiçi Oldtown Festivali ve belediyenin sürdürülebilir yeşil politikaları üzerine sunum yaptı.

Başkan Uysal, Kranj Uluslararası Bağlantı Günü'nde ev sahibi şehir belediye başkanına Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nce yapılan bir Kaleiçi evi çalışması hediye etti. Rakovec, 2021'de Kaleiçi Oldtown Festivali'ne belediye başkanı olarak katıldığını belirterek, "Festival, Antalya ve Türkiye ile tanışmama vesile oldu. Geçtiğimiz yıl tatilimi Antalya'da geçirmeye karar verdim. Şehrinizin ve özellikle Kaleiçi'ne tanıtımında çok önemli rol oynayan bu festivale katılmaktan onur duymuştum. Bu yıl ki festivale de Kranj şehrini temsilen bir heyet katılacak" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 8'incisini düzenleyeceği Kaleiçi Oldtown Festivali, 12-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Festival, 8 yıl içinde Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirler arasında bir ağa dönüştü. Festival, yeni kardeş şehirler ortaya çıkarırken Antalya'ya yeni turizm pazarları da oluşturdu. Slovenya Kranj'ın ardından İtalya'dan Gradara ve Sicilya, Hindistan'dan Karaçi, Slovakya'dan Levoca'dan turistler de festival dışında kente geldi. - ANTALYA