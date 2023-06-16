Slovenya Kranj Belediye Başkanı Matjaz Rakovec, Antalya'ya turist olarak geldi

Slovenya Kranj Belediye Başkanı Matjaz Rakovec, 2021'de katıldığı 'Kaleiçi Oldtown Festivali'nin ardından turist olarak yeniden Antalya'ya geldi. Rakovec, "Festival, Antalya ve Türkiye ile tanışmama vesile oldu" dedi.

Slovenya Kranj Belediye Başkanı Matjaz Rakovec, 2021'de katıldığı 'Kaleiçi Oldtown Festivali'nin ardından turist olarak yeniden Antalya'ya geldi. Rakovec, "Festival, Antalya ve Türkiye ile tanışmama vesile oldu" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2021'de Kaleiçi Oldtown Festivali'ne katılan Slovenya'nın üçüncü büyük şehri Kranj'ın Belediye Başkanı Matjaz Rakovec'in davetiyle 'Kranj Uluslararası Bağlantı Günü'ne katıldı. Ülkenin iyi korunmuş ortaçağ kentlerinden olan Kranj'da, Başkan Uysal, sürdürülebilirlik ve akıllı şehir uygulamalarının sunulduğu 'Yeşil Düşün, Sürdürülebilir Ol' konferansında bir sunum yaptı.

Nobel Barış Ödüllü klimatolog Lucka Kajfez Bogataj'ın da konuşmacı olduğu konferansta Başkan Uysal, 'Çevreci Komşu Kart' projesi, Kaleiçi Oldtown Festivali ve belediyenin sürdürülebilir yeşil politikaları üzerine sunum yaptı.

Rakovec, 2021'de Kaleiçi Oldtown Festivali'ne belediye başkanı olarak katıldığını belirterek, "Festival, Antalya ve Türkiye ile tanışmama vesile oldu. Geçtiğimiz yıl tatilimi Antalya'da geçirmeye karar verdim. Şehrinizin ve özellikle Kaleiçi'ne tanıtımında çok önemli rol oynayan bu festivale katılmaktan onur duymuştum. Bu yılki festivale de Kranj şehrini temsilen bir heyet katılacak" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 8'incisini düzenleyeceği Kaleiçi Oldtown Festivali, 12-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Festival, 8 yıl içinde Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirler arasında bir ağa dönüştü. Festival, yeni kardeş şehirler ortaya çıkarırken Antalya'ya yeni turizm pazarları da oluşturdu. Slovenya Kranj'ın ardından İtalya'dan Gradara ve Sicilya, Hindistan'dan Karaçi, Slovakya'dan Levoca'dan turistler de festival dışında kente geldi.