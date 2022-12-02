Slovakya vize istiyor mu? Slovakya vizesi almak kolay mı? Slovakya ucuz mu? Slovakya Schengen vizesi kaç günde çıkar? Slovakya'da Asgari ücret ne kadar? Türkiye'den Slovakya'ya nasıl gidilir? Bu ülkeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Slovakya vize istiyor mu? Slovakya vizesi almak kolay mı? Slovakya ucuz mu? İşte tüm merak edilenler....

Slovakya vize istiyor mu sorusu Türkiye'den Slovakya'ya gitmek isteyen vatandaşlarımız tarafından da çok merak edilen bir konudur. Çünkü Slovakya gerek ekonomik uygunluk gerekse başka sebeplerden ötürü Türk vatandaşlar tarafından sık ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin kültürel ve turizm açısından zengin olması buraya olan ziyaretleri arttırmıştır. Peki, Slovakya vize istiyor mu? Slovakya vizesi almak kolay mı? Slovakya ucuz mu? Slovakya Schengen vizesi kaç günde çıkar? Slovakya'da Asgari ücret ne kadar? Türkiye'den Slovakya'ya nasıl gidilir? Detaylar haberimizde...

SLOVAKYA VİZE İSTİYOR MU?

Slovakya, vize talep edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Slovakya'nın Ankara'daki Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu'ndan vizelerini almaları gerekmektedir. Slovak makamları her kategorideki vize için 60 Euro harç tahsil etmektedir. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız ise Slovakya'ya yapacakları üç ay süreli seyahatlerde ve Slovakya'da görev yapmak üzere resmen atanmış olmaları durumunda vizeden muaf tutulmaktadırlar.

SLOVAKYA VİZESİ ALMAK KOLAY MI?

Slovakya Schengen vize başvurusu yapmak ve başvuru sonucunda olumlu sonuç alabilmek için belirli gereklilikler ve şartları yerine getiriyor olmanız gerekiyor. Bu şartları sağlamadan (sağlık ve acil durumlar hariç) Slovakya Schengen vizesi almanız çok zordur.

SLOVAKYA VİZESİ KAÇ TL?

Slovakya'ya Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine / T.C. Dışişleri Bakanlığı Umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Slovakya'nın Ankara'daki Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu'ndan vizelerini almaları gerekmektedir. Slovak makamları her kategorideki vize için 60 Euro harç tahsil etmektedir.

SLOVAKYA SCHENGEN VİZESİ KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Slovakya vizesi sonuçlanma süresi ortalama olarak 7 iş günüdür. Alacağınız vize süresinin uzunluğu sadece konsolosluk takdirindedir. Konsoloslukların karar vermesinde daha önce almış olduğunuz vizelerin kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldı ise doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığı büyük önem taşımaktadır.

SLOVAKYA UCUZ MU?

Slovakya ortalama fiyatlar Türkiye daha yüksektir. Alışverişinizi Slovakya Türkiye 'dan 1.58 kat daha fazla ödemeniz gerekir.

SLOVAKYADA ASGARİ ÜRET NE KADAR?

Slovakya resmi para birimi olarak Euro kullanan bir ülkedir. Ülkedeki asgari ücret diğer ülkeler ile kıyaslandığı zaman düşük olduğu için yurtdışından çok ilgi görmemektedir. 2022 yılı itibari ile ülkedeki asgari ücret tutarı 1500 Euro'dur.

TÜRKİYE SLOVAKYA NASIL GİDİLİR?

İstanbul ile Bratislava arası uçak yolculuğu ortalama 6 saat sürüyor ve aktarma yapılacak ülke için de transit vize almanız gerekiyor. Kara yoluyla Slovakya'ya gitmek için ise Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçerek Sırbistan ve Macaristan üzerinden Slovakya şehirlerine ulaşabilirsiniz.

SLOVAKYADA KAÇ TÜRK VAR?

Türk vatandaşının en az olduğu AB ülkesi ise 204 ile Letonya. Slovakya'da 284 ve Slovenya'da 406 Türk vatandaşı yaşıyor.

1 EURO KAÇ SLOVAKYA PARASI YAPAR?

Bu Euro ve Slovakya Korunası çevirici Bugüne kadar olan döviz kuru ile 23 Ekim 2022. Slovak korunası (SKK) kullanılmıyor. Ocak 1, 2009 tarihinde Euro (EUR) ile değiştirildi. Bir EUR 50,1260 SKK eşdeğerdir.