Slovakya Ukrayna maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Slovakya Ukrayna maçı ne oldu?
EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Slovakya Ukrayna maçı oynanıyor. Slovakya Ukrayna maçı kaç kaç merak ediliyor. Slovakya Ukrayna canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...
Slovakya Ukrayna maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Slovakya Ukrayna maçı oynanıyor. Slovakya Ukrayna maçı kaç kaç merak ediliyor. Slovakya Ukrayna canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
SLOVAKYA UKRAYNAMAÇI KAÇ KAÇ?
Slovakya Ukrayna maçı 1-2Ukrayna üstünlüğü ile sona erdi.
SLOVAKYA UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Slovakya Ukrayna maçı saat 16.00'da başladı.
SLOVAKYA UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovakya Ukrayna maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
SLOVAKYA UKRAYNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Slovakya Ukrayna maçı Düsseldorf'da, Merkur Spiel Arena Stadyumu'nda oynanacak.