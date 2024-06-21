Slovakya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovakya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? #9917

Slovakya Ukrayna maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Slovakya Ukrayna maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Slovakya Ukrayna maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Slovakya Ukrayna maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Slovakya Ukrayna maç özeti haberimizde...

SLOVAKYA UKRAYNA MAÇ ÖZETİ

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SLOVAKYA UKRAYNA MAÇI KAÇ KAÇ?

Slovakya Ukrayna maçı 1-2Ukrayna üstünlüğü ile sona erdi.

SLOVAKYA UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovakya Ukrayna maçı saat 16.00'da başladı.

SLOVAKYA UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovakya Ukrayna maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

SLOVAKYA UKRAYNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slovakya Ukrayna maçı Düsseldorf'da, Merkur Spiel Arena Stadyumu'nda oynanacak.