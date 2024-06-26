Slovakya Romanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Slovakya Romanya maçı ne oldu?

Slovakya Romanya maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Slovakya Romanya maçı oynanıyor. Almanya İskoçya maçı kaç kaç merak ediliyor. Slovakya Romanya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Slovakya Romanya maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI CANLI YAYIN

Slovakya Romanya maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovakya Romanya maçı saat 19.00'da başlayacak.

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Slovakya Romanya maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovakya Romanya maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slovakya Romanya maçı Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.