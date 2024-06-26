Slovakya Romanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovakya Romanya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Slovakya Romanya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Slovakya Romanya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Slovakya Romanya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Slovakya Romanya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Slovakya Romanya maç özeti!

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇ ÖZETİ

Slovakya Romanya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Slovakya Romanya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Slovakya Romanya maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI NE ZAMANDI?

Slovakya Romanya maçı 26 Haziran 2024 Çarşamba günü oynandı.

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Slovakya Romanya maçı canlı olarak TRT Spor'da yayınlandı.