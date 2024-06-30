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Slovakya elendi mi, Slovakya çeyrek finale çıktı mı?

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Son 16 Turu maçları başladı. Peki, Slovakya elendi mi, Slovakya çeyrek finale çıktı mı?

A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. Slovakyaelendi mi, Slovakyaçeyrek finale çıktı mı?

EŞLEŞMELER VE MAÇ PROGRAMI

Son 16 turunda eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

29 Haziran Cumartesi

19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)

22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı-Dortmund)

30 Haziran Pazar

19.00 İngiltere- Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)

22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

1 Temmuz Pazartesi:

19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)

22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

2 Temmuz Salı:

19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)

22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)

SLOVAKYA ELENDİ Mİ, ÜST TURA ÇIKTI MI?

İngiltere Slovakya maçı sonrası turu geçen taraf belli olacak?

Osman Demir
Osman Demir
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