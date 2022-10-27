Slovacko - Köln maçı ne zaman, hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim Slovacko - Köln maçının TV'de yayını yok mu?

Bugün 27 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bazı maçları oynanacak. Maçların çoğu Exxen TV 'de yayınlansa da bazılarının ise TV'de yayını bulunmuyor. Peki, Slovacko - Köln maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim Slovacko - Köln maçının TV'de yayını yok mu? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları bugün tüm hızıyla devam edecek. Maçlar başlamadan önce bazı maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandıkları merak edildi. Peki, Slovacko - Köln maçı hangi kanalda? Slovacko - Köln maçının yayını neden yok? Slovacko - Köln maçı ne zaman? Slovacko - Köln maçı hangi kanalda? Slovacko - Köln maçı saat kaçta başlayacak?

SLOVACKO - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovacko - Köln maçı 27 Ekim Perşembe yani bu akşam saat 19:45 'de başlayacak.

SLOVACKO - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇIN YAYINI YOK MU, NEDEN YOK?

Slovacko - Köln maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır. Maçın yayını olmayacak.

SLOVACKO - KÖLN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Uherske Hradiste'da, Mestsky stadion Miroslava Valenty Stadyumu'nda oynanacak.