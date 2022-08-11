Slovacko - Fenerbahçe ne zaman, hangi kanalda? Slovacko - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Slovacko - Fenerbahçe maçı hakemi kim?

UEFA Konferans Ligi ön elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Slovacko - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Slovacko - Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.