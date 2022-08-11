UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme hedefine ulaşmak isteyen Slovacko - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Slovacko - Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Slovacko - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Slovacko - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Slovacko - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Slovacko - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

11-08-2022 SLOVACKO VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Slovacko ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, S Sport, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

SLOVACKO-FENERBAHÇE MAÇI S SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SLOVACKO-FENERBAHÇE MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SLOVACKO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Slovacko-Fenerbahçe Maçı, 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

SLOVACKO-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovacko-Fenerbahçe Maçı, saat 20:00 başlayacak.

SLOVACKO-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slovacko ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Uherske Hradiste'da, Mestsky stadion Miroslava Valenty Stadyumu'nda oynanacak.