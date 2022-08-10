Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Futbol severler tarafından heyecanla beklenen Slovacko - Fenerbahçe karşılaşması, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? soruları birçok kişi tarafından sorulmakta. 11 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan Slovacko - Fenerbahçe karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı.
Slovacko - Fenerbahçe maçı futbol severlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan birisi olarak 11 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Haftanın önemli müsabakaları arasında yer alan Slovacko - Fenerbahçe maçıne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Slovacko - Fenerbahçe karşılaşması 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Slovacko - Fenerbahçe karşılaşması S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlemek mümkün.
Slovacko - Fenerbahçe müsabakası, UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı olarak Uherske Hradiste'da, Mestsky stadion Miroslava Valenty Stadyumu'nda oynanacak.