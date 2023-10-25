Sloppy Joe tarifi! 24 Ekim MasterChef Sloppy Joe nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sloppy Joe hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sloppy Joe hazırladı. Peki, Sloppy Joe nedir? Sloppy Joe nasıl yapılır? Sloppy Joe nedir?

Burger lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sloppy Joe ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sloppy Joe nasıl yapılır? Sloppy Joe nedir? Sloppy Joe nasıl yapılır, Sloppy Joe yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sloppy Joe yapıldı, evde klasik Sloppy Joe yapıldı! İşte en güzel Sloppy Joe!

SLOPPY JOE TARİFİ!

Amerika'nın en popüler fast food yemeklerinden biri olan Sloppy Joe, lezzeti ve doyurucu özelliğiyle ön plana çıkıyor. Hazırlaması oldukça kolay olan bu tarif, özellikle çocuklar tarafından çok seviliyor. İşte, lezzetli bir Sloppy Joe tarifi...

Malzemeler :

• 500 gram kıyma

• 1 adet soğan

• 2 diş sarımsak

• 1 adet kırmızı biber

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 2 yemeklik domates salçası

• 2 yemek kaşığı ketçap

• 2 yemek kaşığı Worcestershire sosu

• 4 yemek yağı yağı

• 4 yemek kaşığı su

• Hamburger ekmeği

Yapılışı:

1.Soğanın işlenmesi ve kırmızı biberi küçük küpler halinde kesin.

2. Zeytinyağını bir tavada bulundurun ve soğanı ekleyin. Soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun.

3. Sarımsaklar ezin ve kırmızı biberi ekleyin. Birkaç dakika aralıklı kavurucu.

4. Kıymayı tavaya ekleyin ve iyice kavurun. Kıymanın renginin süresine kadar devam eder.

5. Salça, ketçap, Worcestershire sosu, tuz ve karabiberi ekleyin. Karışımı iyice karıştırın.

6. Suyu tamamlayın ve karışımın üzerini örterek yayılmalar 15-20 dakika boyunca devam etmez.

7.Hamburger ekmeğini tost makinesinde veya tavada hafifçe işlenmesi.

8. Sloppy Joe karışımını hamburger ekmeğinin içine koyun ve üzerine dilerseniz rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.

Püf Noktaları:

- Sloppy Joe karışımını dilerseniz baharatlarla zenginleştirebilirsiniz. Örneğin pul biber veya kimyon ilavesiyle daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.

- Kıyma yerine dana eti kullanarak da Sloppy Joe yapabilirsiniz. Ancak dana eti daha uzun sürede pişeceği için karışım daha uzun süreli pişirmeniz mümkündür.

Sloppy Joe Tarifinin Servis Önerileri:

Sloppy Joe, genellikle patates kızartması ve turşu ile servis edilir. Ayrıca, yanında bir bardak soğuk İçecek de iyi bir tercih olacaktır.

En sulu dönemde istenilen malzemelerle hazırlanabilen Sloppy Joe, hem pratik hem de lezzetli bir fast food alternatifidir. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarife, çocuklarınızın ve misafirlerinizin beğenisini kazanacak. Şimdi siz de deneyin ve ne kadar lezzetli olduğunu görün!