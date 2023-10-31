Sleepy hangi ülkenin malı araştırılmaktadır. Sleepy İsrail malı mı merak konusu oldu. Peki, Sleepy İsrail malı mı? Sleepy hangi ülkenin, kimin markası? İşte detaylar...

Sleepy hangi ülkenin malı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Sleepy İsrail malı mı sorgulatılıyor. Vatandaşlar tarafından markaların hangi ülkeye ait olduğu araştırılmaktadır. Günlük yaşantımızda kullanılan ürünlerin hangi şirketlere ait olduğu merak konusu oldu. Peki, Sleepy İsrail malı mı? Sleepy hangi ülkenin, kimin markası? Detaylar haberimizde...

SLEEPY HANGİ ÜLKENİN?

Sleepy markası, Eruslu Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, tarafından 2004 yılında çocuk bezi üretimiyle başlamıştır.Eruslu Global Şirketler Topluluğu, 1966 yılında Mehmet Ali Eruslu tarafından kurulmuştur.2010 yılında yetişkin hasta bezi, ıslak havlu ve cep mendili üretimine başlayan Eruslu Sağlık,2017 yılında kadın pedi üretimine başlamıştır.