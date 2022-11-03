UEFA Avrupa Konferans liginin iddialı takımlarından Slavia Prag- Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor-Slavia Prag maçı heyecanla bekleniyor. Slavia Prag-Sivasspor maç sonucu merak konusu oldu. Peki, Slavia Prag-Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor maç sonucu! Slavia Prag- Sivasspor maç sonucu ne? İşte detaylar...

Sivasspor maç sonucu! Sivasspor ile Slavia Prag bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor - Slavia Prag maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Sivasspor Slavia Prag maçının sonucu araştırılıyor. Slavia Prag-Sivasspor maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Peki, Slavia Prag-Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor maç sonucu! Slavia Prag- Sivasspor maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...

SLAVİA PRAG-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag-Sivasspor maçı 3 Kasım Perşembe günü 20.45'de gerçekleşti

SLAVİA PRAG-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag-Sivasspor arasındaki maç, EXXEN ve TV8,5 kanallarından canlı olarak yayınlandı.

SLAVİA PRAG-SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Uefa Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor, deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz bu sonuçla grubunu lider bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

SİVASSPOR MAÇ SONUCU!

İki tarafın da zaman zaman birbirleri üzerinde baskı kurduğu mücadelede perdeyi Sivasspor'dan Yatabare 28. dakikada attığı gol ile açtı. Temsilcimizde Goutas, 65. dakikada kendi kalesine attığı gol ile skora dengeyi getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.