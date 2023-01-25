Dünya çapında kullanım alanı geniş olan uygulamalardan biri olan Skype'a giriş yapamayan kullanıcılar arama motorlarında Skype çöktü mü? Skype neden giriş yapılmıyor? Skype sorun mu var? 25 Ocak Skype ne oldu? sorularını araştırdı.

Skype uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan kullanıcılar arama motorlarında Skype çöktü mü? Skype neden giriş yapılmıyor? Skype sorun mu var? 25 Ocak Skype ne oldu? sorularını araştırdı. Peki, Skype çöktü mü? Skype neden giriş yapılmıyor? Skype sorun mu var? 25 Ocak Skype ne oldu?

SKYPE ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre, Skype uygulamasında hem masaüstünde hem de mobil üzerinde erişim sorununun dünya genelinde yaşanmakta.