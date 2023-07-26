Galatasaray, Wilfired Zaha'yı transfer ederken. tanıtım transfer videosunda spiker dikkat çekti. Peki, Sky Sports sipkeri Jo Wilson kim? Galatasaray'ın transfer açıklamasındaki kadın spiker kim?

Galatasaray'ın Wilfried Zaha'yı duyurduğu videoda Sky Sports sipkeri Jo Wilson yer aldı. 37 yaşındaki spiker hakkında Sky Sports sipkeri Jo Wilson kim? Galatasaray'ın transfer açıklamasındaki kadın spiker kim merak edildi.

SKY SPORTS SİPKERİ JO WİLSON KİM?

Jo Wilson2011'de Glasgow Caledonian Üniversitesi'nden gazetecilik alanında yüksek lisans derecesiyle oldu.

Wilson Jo Wilson, aynı yıl Sky Sports'a stajyer olarak başladı.Stajının ardından önce editör, ardından da prodüktörlüğe yükseldi. 2015 yılında ise ekran yüzü olarak kanalda boy gösterdi.