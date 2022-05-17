Skubic futbolu bıraktı: Konya'da gözyaşları sel oldu! Skubic maç biter bitmez yere çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladı - Haberler

KONYA (Haberler.com) - Skubic futbolu bıraktı! Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlı formayla son kez taraftarı önüne çıkan Nejc Skubic gözyaşlarına boğuldu. 7 sezondur Konyaspor'da oynayan ve kulüp tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu olan Sloven oyuncuya takım arkadaşları moral verdi.

SKUBIC FUTBOLU BIRAKTI!

Skubic transfer olduğu son takım olan Konyaspor ile son maçında maç biter bitmez yere çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Konya'da gözyaşları sel oldu!

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE BİRLİKTE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

7 sezondur Konyaspor forması giyen Nejc Skubic, Hatay maçında son kez taraftarının önüne geçti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte duygusal anlar yaşayan futbolcu, yere çökerek gözyaşlarına boğuldu. Takım arkadaşlarının moral verdiği Skubic, Konyasporlu futbolcular tarafından havaya atıldı.

KONYASPOR TARİHİNE GEÇTİ

Konyaspor formasıyla 215'i lig maçı olmak üzere 254 karşılaşmada oynayan ve 19 gol atıp 30 asist yapan 32 yaşındaki Nejc Skubic, kulübün en fazla forma giyen yabancı futbolcusu oldu.

SKUBIC KİMDİR?

Nejc Skubic 13 Haziran 1989 doğumlu Sloven eski futbolcudur.

SKUBIC FUTBOL KARİYERİ

NK Interblock Ljubljana

2007 Temmuz ayında NK Interblock Ljubljana ile 4 yıllık anlaşma sağladı.46 maçta (3 gol 3 asist) performans sergiledi.NK Interbloc Ljubljana takımında, 2009 yılında Slowenischer Pokalsieger kupasını kazandı.

NK Ivancna Gorica

2010 Ekim ayında NK Ivancna Gorica takımına 1 yıllığına kiralandı ve 2011 sezonunun sonunda geri döndü.

SC Otelul Galati

2011 yılında SC Otelul Galati takımına 1 yıllık anlaşma sağladı.

NK Domzale

2012 Ocak ayında Slovenya 1.Lig ekiplerinden, NK Domzale 4 yıllık anlaşma sağladı. Oynadığı 132 maçta(2 gol 23 asist) lik bir performans sergiledi.

Konyaspor

11 Ocak 2016 yılında Süper Lig ekiplerinden olan Konyaspor ile anlaşma sağladı.2019 yılında sözleşmesini yeniledi ve 2 yıl daha takımda kalacak.2016 yılından günümüze 6 yıldır Konyaspor takımda yer alıyor. Oynadığı 198 maçta(18 gol 27 asist) lik bir performans sergiledi.2016-2017 yılı Türkiye Kupası'nı kazandı ve 2017-2018 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.

Nejc Skubic, 2021-22 Süper lig sezonunda Konyaspor'da futbolu bırakmıştır

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