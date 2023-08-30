Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilmesiyle karakterize edilen bir durumdur. İşte skolyozun anlamı, belirtileri ve farklı yaş gruplarında uygulanan tedavi yöntemleri hakkında detaylar.

Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilmesi ve dönmesiyle karakterize edilen bir durumdur. Skolyoz, farklı yaş gruplarında görülebilir ve tedavi gerektirebilir. Skolyozun belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, bu sağlık sorununun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Peki, Skolyoz nedir, belirtileri neler? Skolyoz omurga eğriliğin tedavisi ne? Detaylar haberimizde...

SKOLYOZUN BELİRTİLERİ NELER?

Skolyoz, erken teşhis edilmesi önemli olan bir durumdur. Belirtileri şunlar olabilir:

Bir omuz diğerinden daha yüksek görünebilir.

Belirgin bir yandan eğrilmiş veya eğri bir bel belirgin hale gelebilir.

Göğüs kafesi veya kaburga kemikleri eğriliğe bağlı olarak asimetrik görünebilir.

Vücut duruşunda farklılık, omurganın eğikliği nedeniyle fark edilebilir.

Omurga üzerinde belirgin bir tümsek veya eğrilik hissedilebilir.

SKOLYOZUN NEDENİ NE?

Skolyozun kesin nedeni tam olarak anlaşılmamıştır. Ancak genetik faktörler, büyüme hızındaki asimetri, kas zayıflığı veya sinir sistemine bağlı faktörler skolyoz riskini artırabilir. Bazı skolyoz vakaları ise herhangi bir nedenle ortaya çıkmadan spontan olarak gelişebilir.

SKOLYOZUN TEDAVİSİ NEDİR?

Skolyoz tedavisi, eğrilik derecesine, yaşa ve hastanın genel sağlık durumuna göre farklılık gösterebilir. Tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

Takip: Hafif eğrilerde, düzenli doktor kontrolleri ve izleme yeterli olabilir.

Koruyucu Korse: Eğriliğin ilerlemesini engellemek veya yavaşlatmak için kullanılan özel korseler.

Fizyoterapi: Omurga ve kasların güçlendirilmesi için fizyoterapi uygulanabilir.

Cerrahi Müdahale: Eğrilik derecesi ilerlemişse veya yaşam kalitesini olumsuz etkiliyorsa cerrahi müdahale düşünülebilir.