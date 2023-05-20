Skoda Yılın Distribütörü oylamasında Yüce Auto'ya iki ödül birden!

Yüce Auto, Skoda Auto tarafından global olarak her yıl düzenlenen ve tüm dünyadaki 164 distribütörünün yıllık performanslarının değerlendirildiği Yılın Distribütörü organizasyonunda iki ödülün birden sahibi oldu.

Yüce Auto, Skoda Auto tarafından global olarak her yıl düzenlenen ve tüm dünyadaki 164 distribütörünün yıllık performanslarının değerlendirildiği Yılın Distribütörü organizasyonunda iki ödülün birden sahibi oldu.

Yüce Auto, Human Touch/Müşteri Memnuniyeti kategorisinde tüm distribütörler arasında en yüksek puanı alarak birincilik elde etti. Bununla birlikte Marka ve İnovasyon kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görülerek önemli bir başarıya daha imza attı.

Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen törende ödül alan Yüce Auto, 2022 yılı boyunca gerçekleştirdiği projeler ve aktivitelerle en dikkat çeken Skoda distribütörlerinden biri olmayı başardı. Marka imajını ve markaya olan tutkuyu her geçen ileriye taşımayı başaran Yüce Auto, aynı zamanda her alanda insan odaklı yaklaşımıyla müşteri memnuniyetini artırmayı sürdürüyor.

Daha önce 2015 ve 2019 yıllarında Skoda Auto tarafından dünyadaki 103 distribütör arasında Satış Sonrası Hizmetler kategorisinde En İyi Distribütör Ödülü'ne 2 kez alan Yüce Auto, 2018 yılında da Marka ve Kalite Yönetimi kategorisinde En İyi Distribütör Ödülü'nü kazanmıştı. Bununla birlikte Yüce Auto 2021 yılında ise satış performansıyla Uluslararası Satışlar Kategorisi'nde birinciliğini almıştı.