Skoda, yeni nesil Superb ve Kodiaq modellerinin kabinlerini tanıttı

Skoda, yeni nesil Superb ve Kodiaq modellerinin dünya prömiyeri öncesinde tamamen yeniden tasarlanan kabinlerini tanıttı. Yeni modeller, dijital kokpit, ön cama yansıtmalı gösterge ve 13 inç bilgi-eğlence ekranı ile kabinlerde yeni teknolojiler sunuyor.

Skoda, yeni nesil Superb ve Kodiaq modellerinin dünya prömiyeri öncesinde tamamen yeniden tasarlanan kabinlerini tanıttı.

Superb ve Kodiaq modelleri pratik, kullanıcı dostu ve akılcı çözümleriyle dikkat çeken kabinini yeni nesilde daha ileriye taşıyor. Yeni modeller, dijital kokpit, ön cama yansıtmalı gösterge ve 13 inç bilgi-eğlence ekranı ile kabinlerde yeni teknolojiler sunuyor.

Skoda Superb

Yeniden tasarlanan kabinde direksiyon, göstergeler, ön konsol ve dekoratif döşemeler daha dikkat çekici hale getirildi. İlk kez bir Skoda modelinde vites kontrolünün direksiyon kolonuna taşınmasıyla orta konsolda daha geniş bir alan sunulurken, 10 inç Dijital Gösterge Paneli, ön cama yansıtmalı Head-up gösterge ve 13 inç yüksek çözünürlüklü yatay dokunmatik multimedya ekranı aracın teknolojik yanını vurguluyor.

Skoda Kodiaq

Hem fiziksel hem de dijital dünyayı bir araya getiren Smart Dials, araç özelliklerinin yönetilmesini kolaylaştırarak sürüşü daha güvenli hale getiriyor ve her sürüş koşulunda istenen ayarların kolayca yapılmasını sağlıyor. Üçlü döner düğme tasarımına sahip bu düğmeler, yüksek dokunsal kalitenin yanı sıra sezgisel bir kullanım da sağlıyor. Basılabilen ve aynı zamanda çevrilebilen bu akıllı düğmelerin her biri, çeşitli araç fonksiyonlarına kolay erişim sağlıyor. Bu düğmelerden, sıcaklık, koltuk ısıtma/soğutma, fan hızı, havalandırma yönü, ses ayarları, sürüş modları veya harita yaklaştırma/uzaklaştırma gibi özellikler yönetilebiliyor.

Skoda Kodiaq

Araç içerisindeki konfor ve pratiklik seviyesi, 15 W'a kadar kablosuz hızlı şarj, pnömatik masaj özelliğine sahip koltuklar, 45 W güç çıkışına sahip dört adede kadar USB-C bağlantı noktasının yanı sıra dikiz aynasındaki kullanışlı 15 W USB-C bağlantı noktası ile daha ileriye taşınıyor.

Bununla birlikte Skoda, sürdürülebilirlik hedefiyle yeni Kodiaq ve yeni Superb modelleri için yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyesterden yapılmış döşemeler kullanıyor.