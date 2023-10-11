Skoda Kodiaq yenilendi

Skoda, D-SUV segmentindeki temsilcisi Kodiaq modelinin ikinci neslinin örtüsünü kaldırdı.

İlk kez 2016'da tanıtılan Kodiaq'ın ikinci neslinin 2024'ün ikinci yarısı itibariyle Türkiye pazarında da satışa sunulması planlanıyor.

Markanın yeni Modern Solid tasarım dilinin ilk unsurlarını da içeren model, gelişmiş teknolojiler ve geniş motor seçenekleri sayesinde her müşteri kitlesine hitap edecek versiyonlar sunacak.

Skoda, markanın SUV atağını başlatan Kodiaq'ı 2016 yılında ilk kez sergilemişti ve o günden bu yana dünya çapında 60 ülkede 841 bin 900 adet Kodiaq satışı gerçekleştirdi. Kodiaq ürün gamı, 40'ın üzerinde uluslararası ödül kazanarak başarısını kanıtladı.

Türkiye'de de kısa zamanda büyük beğeni toplayan ve D SUV segmentinin en çok tercih edilen modellerden biri olan Kodiaq, 2017'den bu yana ülkemizde 13 bin 520 adetlik satış elde etti.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar

"Skoda kendisiyle yarışıyor"

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar "Önümüzdeki yıl Skoda Türkiye için bol yenilikli bir yıl olacak. 7 modelimizin 5'inde güncellememiz mevcut. Scala, Kamiq ve Octavia modellerimiz makyajlanırken, Kodiaq ve Superb modellerimiz ise yeni nesilleri Türkiye'de satışa sunulacak. Tüm ürün gamıyla gençleşmemizin yanı sıra önümüzdeki yıl tamamen elektrikli Enyaq modelimizi Türkiye'ye getireceğiz. Yeni Kodiaq, dinamik ve güçlü tasarımı ile markamızın atak yılı olan 2024'te en önemli rollerden birisini oynayacak. Yeni Kodiaq, tüm yeni geliştirilmeleriyle segmentindeki iddialı duruşunu, güçlendirerek devam ettirecek ve markamıza önemli bir güç katacak" dedi.

Başar, 2023 yılını da değerlendirirken "Pazardaki gelişmeler beklentilerimize paralel ilerliyor. Biz de Skoda olarak pazar planlamalarımızı bu doğrultuda yapmıştık. Bildiğiniz gibi Pazar Ocak-Eylül 2023 döneminde yüzde 67 büyürken Skoda olarak yüzde 91 büyüme kaydettik ve yıllık bazda pazar payını en fazla artıran 5. marka olduk. Son çeyrekte de istikrarlı tedarik kurgumuz paralelinde Skoda'nın rekor satış adedine eriştiği yıl olarak tarihe geçecek. Skoda'nın en büyük 10 pazarından biri olarak Skoda dünyası içindeki varlığımızı arttırmaya devam edeceğiz. Toplam pazarında yıl sonu tarihi bir rekoru yakalayacağını ve 820.000 adet seviyesinde bir kapanış ile yılı tamamlayacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Güçlü ve sağlam görünüm

İkinci nesil Kodiaq, SUV modelinin duygusal tasarım dilini daha ileriye taşıdı. Köşeli çamurluklar, TOP LED Matrix farlar, ön panjur ile bütünleşen yatay ışık şeritleri, yeni Kodiaq'ın ilk bakışta farklı olduğunu vurguluyor. Yeni Kodiaq'ın arka tasarımında ise daha geniş bir C şekli yer alıyor ve ışıklandırma grubu kristal unsurlarla keskin bir tasarımla bütünleşiyor.

Bununla birlikte uzunluğun 61 mm ve aks aralığının 3 mm artırılmasıyla birlikte Kodiaq, içeride daha fazla yaşam alanı sunuyor. Yeni nesil Kodiaq'ın uzunluğu 4758 mm, yüksekliği 1657 mm ve genişliği 1864 mm oldu. Önceki nesle göre 75 litre artan bagaj hacmi ise 910 litreye çıktı ve segmentinin lideri olarak dikkat çekiyor. Yeni Kodiaq tasarımının yanı sıra 0.282 cd rüzgar direnci kat sayısıyla da daha aerodinamik bir model haline geldi.

Sürdürülebilir ve teknolojik kabin

Tamamen yenilenen bir kabine sahip olan yeni Kodiaq, hayatı kolaylaştıran teknolojilerle donatıldı. Serbest duran bilgi-eğlence sistemi 13 inç büyüklükte tercih edilebilecek. Bununla birlikte merkezi dokunmatik ekranın altında yeni Skoda Akıllı Düğme kontrolleri yer alacak. Bu özellik sayesinde aracın sayısız özelliğine kolayca erişim sağlanabilecek. Üçlü döner düğme tasarımına sahip bu düğmeler, yüksek dokunsal kalitenin yanı sıra sezgisel bir kullanım da sağlıyor. Basılabilen ve aynı zamanda çevrilebilen bu akıllı düğmelerin her biri, çeşitli araç fonksiyonlarına kolay erişim sağlıyor. Bu düğmelerden, sıcaklık, koltuk ısıtma/soğutma, fan hızı, havalandırma yönü, ses ayarları, sürüş modları veya harita yaklaştırma/uzaklaştırma gibi özellikler yönetilebiliyor. Ön Cama Yansıyan Göstergelere sahip olacak Kodiaq, aynı zamanda 10 inç Sanal Kokpit'le tercih edilebilecek. Bununla birlikte vites kolu direksiyon kolonuna taşınarak yaşam alanı daha fazla pratiklik sunuyor.

Kodiaq'ın iç mekanı sürdürülebilirliğe de odaklandı. Koltuk döşemelerinde, kabindeki ve bagaj bölmesindeki halıların yanı sıra tavanda kullanılan tüm kumaşlar yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyesterden veya Design Selection Lounge versiyonunda geri dönüştürülmüş ipliklerin yüzde 40 doğal yün kombinasyonundan yapıldı.

Diğer yandan iki ikonik Simply Clever akılcı çözüm detayı olan şemsiye ve buz kazıyıcı da sürdürülebilir malzemelerden üretildi. Yeni Simply Clever özellikleri olarak orta konsolda gizlenebilen saklama bölmesi ve kayar arka koltukların önündeki merkezi tünelde saklama gözü bulunuyor. İkinci nesil Kodiaq'ta da kapı kenarı koruma özelliğine yer verildi.

Çok yönlü motor seçenekleri

Yeni Kodiaq, farklı motor seçenekleriyle hem yüksek performans hem de verimlilik sunuyor. İkinci nesil Kodiaq'ın motor seçenekleri arasında benzinli ve dizel motor seçeneklerinin yanı sıra mild hibrit ve plug-in hibrit teknolojilerine sahip güç üniteleri de yer alacak. 204 Hp'lik toplam güce sahip plug-in hibrit Kodiaq iV, 100 kilometreden daha fazla sıfır emisyonlu olarak yol alabiliyor. Yeni Kodiaq'ta, giriş seviyesi 150 Hp'lik 1.5 TSI ünite, mild-hibrit teknolojisiyle geliyor. Bununla birlikte 204 HP ile 265 HP'lik 2.0 TSI benzinli ve 150 HP ile 193 HP'lik 2.0 TDI dizel motorlar, ürün gamını tamamlıyor. Tüm motorlarda DSG çift kavramalı otomatik şanzıman yer alırken, ürün gamının en üstündeki motorlarda dört çeker sürüş standart olarak sunuluyor.

Model çok sayıda yeni asistan sistemiyle donatıldı. Özellikleri arasında kavşaklarda kazaları önlemeye yardımcı olan Dönüş Asistanı'ndan Çarpışma Önleme Asistanı, Otomatik Acil Durum Frenleme Özelliği ve akıllı telefon uygulaması yoluyla aracı park etmeye yarayan Uzaktan Park Asistanı gibi sistemler yer alıyor. Dokuz hava yastığı ile donatılabilen yeni Kodiaq, yolcuların her zaman maksimum oranda korunmasını sağlıyor. İkinci nesil Kodiaq'taki yeni asistan sistemleri, sürücü ve yolcuların güvenliğini ve konforunu artırıyor. Güvenli Çıkış Asistanı ise, arkadan gelen araç ve bisikleti gibi 35 metreye ve 120 derecelik açıya kadar nesneleri algılayarak kapının açılmasıyla yaşanabilecek kazaları sesli ve görsel uyarı vererek önlemeye yardımcı oluyor.

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