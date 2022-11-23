Skoda Kodiaq üretimi 750 bin adede ulaştı

Skoda'nın SUV segmentindeki temsilcisi Kodiaq'ın üretim adedi Kasım ayında 750 bine ulaştı.

2016 yılında tanıtılan ve markanın SUV atağının başlangıcını temsil eden Kodiaq'ın ardından aileye Karoq ve Kamin modelleri katılmıştı.

7 koltuklu veya 5 koltuklu olarak tercih edilebilen Kodiaq, aynı zamanda yüksek performanslı RS versiyonu ve zarif L&K versiyonu ile de farklı beklentilere cevap veriyor.

Skoda, Kodiaq'ın yanı sıra üretim alanında dört milyonuncu EA211 motorunu ve 15 milyonuncu son nesil şanzımanı da üreterek başka kilometre taşlarını geride bıraktı. Mlada Boleslav fabrikasında 2012'den bu yana üretilen EA211 motorları, 700 çalışan tarafından günde 2 bin 500 adet olarak yapılıyor. Bununla birlikte, 15 milyonuncu mevcut jenerasyon şanzımanını üreten marka, şanzımanları Mlada Boleslav ve Vrchlabi'de üretiyor. Bu tesislerde VW Grubu markaları dahil olmak üzere 5 ve 6 ileri düz şanzımanın yanı sıra otomatik şanzımanların üretimi de gerçekleştiriliyor.