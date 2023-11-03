Skoda hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Skoda hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Skoda markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Skoda hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

SKODA HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Škoda Auto (okunuşu: Şkoda,Bu ses hakkındases (yardım·bilgi)), Çek otomobil üreticisi, en eski otomobil üreticilerinden biridir. 1991'de Volkswagen Grubu tarafından satın alındı.

Şirket 1895 yılında Laurin & Klement adlı aile şirketinde çalışan 2 kişinin bisiklet yapmak üzere ortaklık kurmaları ile kuruldu. 1899'da motosiklet, 6 yıl sonra da araba üretmeye başladılar. Fabrikası Mlada Boleslav kentinde bulunmaktadır. "Škoda" Çekçede "hasar" anlamına gelmektedir.

Mladá Boleslav şehri ve otomobil üreticisi Škoda Auto, 100 yıldan uzun bir süredir birlikte gelişme göstermektedirler. Škoda Auto, şehrin yüz ölçümünün üçte birinden fazlasını kaplamakta ve şehrin bütünleşik bir parçasıdır. Ana üretim operasyonu kademeli olarak fabrikanın yeni bölümlerine kaydırılmış ve orijinal haliyle korunan eski fabrika tesisin uç noktasında kalarak otomobil üreticisinin şehre bakan yüzü haline gelmiştir.

Tarihçe

1895 yılı Aralık ayının başlarında, her ikisi de bisiklet meraklısı olan teknisyen Václav Laurin ve kitap satıcısı Václav Klement kendi tasarladıkları ve 19`uncu yüzyılın milliyetçi havasına uygun şekilde Slavia olarak adlandırdıkları bisikletlerin üretimine başladılar. Birkaç yıl sonra 1899`da, Laurin & Klement Co. motosiklet üretmeye başladı ve kısa süre içerisinde başarıya ulaşarak birkaç yarış kazandı. Yüz yılın başlarında yapılan ilk denemelerin ardından, 1905 yılından itibaren motosiklet üretimi kademeli olarak yerini otomobil üretimine bıraktı.

Motosikletler gibi ilk Laurin & Klement otomobili olan Voiturette A modeli de başarılı oldu ve zaman içerisinde klasik bir Çek otomobili haline geldi. Kısa süre içerisinde, gelişmekte olan uluslararası otomobil pazarında Şirket için dengeli bir konum oluşturdu ve Şirketin geniş çapta faaliyet göstermeye başlamasını sağladı. Üretim hacmi arttı ve kısa süre içerisinde bir bireysel girişimin potansiyelinin üzerine çıktı. 1907 yılında Şirket kurucuları anonim şirkete dönüşüm işlemlerini başlattılar. Škoda operasyonlarının uluslararası karakteri giderek önem kazanmaya başladı. Üretim tesisleri sürekli olarak genişletildi ve 1914 yılından sonra Škoda silahlı kuvvetler için üretim yapmaya başladı. Ülkenin ekonomik gelişimine bağlı olarak 1920'li yıllarda, o dönemde çeşitli tiplerde binek otomobiller, kamyonlar, otobüsler, uçak motorları ve tarım makineleri üreten şirketin güçlenmesi ve modernize edilmesi için güçlü bir endüstriyel ortakla ortaklık kurulması gerekli hale geldi.

1925 yılında Pilsen Škoda Co. ile birleşme tamamlandı ve Laurin & Klement markası tarihe karıştı. 1930`ların başlarında otomotiv bölümü yeniden organize edilerek Škoda Group içerisinde ayrı bir anonim şirket haline getirildi. (Automobile Industry Co. ASAP). Kriz sonrasında Şirket, Škoda Popular modeli ile bir atılım gerçekleştirdi.

1939 ile 1945 yılları arasındaki Alman işgali şirket tarihinde önemli bir duraklamaya neden oldu ve şirket Alman İmparatorluğunun endüstriyel yapısına dahil oldu. Sivil üretim programı derhal sınırlandı ve üretim Alman ordusunun gereksinimlerine odaklandı. Savaşın sona ermesinden hemen sonra başlayan geniş çaplı devletleştirme sürecinde, 1946 yılında Şirket bir kamu kuruluşu haline geldi ve AZNP adını aldı. Dönemin ekonomik ve politik değişim sürecinde Şirket tek binek otomobil üreticisi haline geldi.

Geleneksel üretim süreçleri ve geçmişte elde edilen başarılar doğrultusunda, Çekoslovak ekonomisi, sosyalist dönemin ardından planlı ekonominin ve aşırı hızlı büyümenin getirdiği değişimler ile beraber yüksek bir standart yakaladı. Bu standart ancak batı dünyasında yeni teknolojilerin gelişmeye başladığı 1960`lı yılların sonlarında sorgulanmaya başladı. 1970'li yıllarda yaşanan ekonomik durgunluk, şirketin Doğu Avrupa pazarındaki liderliğine rağmen Mladá Boleslav`lı otomobil üreticisini de etkilemişti. Üretim 1987 yılında Škoda Favorit modelinin üretimine başlanması ile yeniden artırıldı.

1989 yılında yaşanan politik değişimlerin ardından, yeni ekonomik koşullar doğrultusunda Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükûmeti ile Škoda, deneyimi ve yatırımlarıyla şirkete uzun vadede uluslararası rekabet gücü kazandıracak güçlü bir yabancı ortak arayışına girdi. 1990 yılı Aralık ayında Hükûmet, Alman Volkswagen Group ile iş birliği kararı aldı. 16 Nisan 1991 tarihinde Škoda-Volkswagen ortak girişimi Škoda automobilova a.s. adıyla faaliyet göstermeye başladı ve VW, Audi ve SEAT markalarının ardından Volkswagen Group bünyesindeki dördüncü marka oldu.