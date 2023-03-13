Skoda Enyaq iV ailesiyle ilk buluşma!

Skoda'nın gelecek yıl Türkiye yollarıyla buluşturmaya hazırlandığı tamamen elektrikli Enyaq iV ailesiyle İstanbul yollarına çıktık.

Galataport'ta yer alan Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde beni ailenin en güçlü üyesi Enyaq Coupe iV RS özle yeşil rengiyle karşılarken, bilgilendirme toplantısının ardından Enyaq Coupe iV ve Enyaq iV ile de Galataport ile Kemerburgaz Kent Ormanı arasında kısa ama keyifli bir sürüş gerçekleştirdim.

Sürüşle ilgili izlenimlerime geçmeden önce dilerseniz gelin model ailesinin özelliklerine bir göz atalım.

Markanın tamamen elektrikli otomobil teknolojisine geçişinin simgesi olan Enyaq iV Volkswagen ID. 4 ile elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen MEB platformu üzerinden yükseliyor.

Enyaq iV, Enyaq iV Sportline, Enyaq Coupe iV ve Enyaq Coupe iV RS olmak üzere dört farklı versiyona sahip model ailesi 148 PS, 180 PS, 204 PS, 265 PS ve 300 PS olmak üzere beş farklı güç ve 52, 58 ve 77 kWh'lık üç farklı batarya seçeneğiyle sunulacak.

Model ailesinde SUV ve Coupe olmak üzer eiki farklı gövde tipi yer alırken, Enyaq iV'de versiyona göre arkadan itiş ve 4×4 çekiş sistemi tercih edilebilecek.

Tasarım ve boyutlar

Model ailesinin ilk üyesi olan Enyaq iV sahip olduğu SUV profili ve yüksek gövde yapısıyla güçlü bir görünüme sahip. Full LED Matrix ön far grubu ve 131 LED ile ışıklandırılan ızgara araca karakteristik bir yüz sağlarken, panoramik sunroof, üç boyutlu tasarıma sahip LED arka far grubu ve özel tasarıma sahip 21 inçlik vision aero alaşım jantlar şık görünümün önemli detayları arasında. Model 4649 mm uzunluğa, 1879 mm genişliğe, 1616 mm yüksekliğe ve 585 litre bagaj hacmine sahip. Enyaq Sportline iV de SUV gövde tipinin performans modeli olarak öne çıkıyor ve daha keskin ve sportif detaylarla geliyor.

Ailenin dinamik görünümlü ve en genç üyesi ise hiç kuşkusuz Enyaq Coupe iV. Tipik coupe profiline ve eğimli taban yapısında sahip model, 4653 mm uzunluğa, 1879 mm genişliğe, 1622 mm yüksekliğe ve 570 litre bagaj hacmine sahip. Bu dinamik coupenin jantları ise özel bir tasarımla Enyaq iV'e göre farklılaşıyor. Coupe gövde tipindeki zirve noktasını ise performans modeli Enyaq Coupe iV RS oluşturuyor.

Aerodinami

Skoda'nın tamamen elektrikli model ailesi sadece detaylarıyla değil, aynı zamanda akıllı tasarımın getirdiği aerodinamik ile de öne çıkıyor. Enyaq iV 0.257 cd rüzgar direncine sahipken, Enyaq Coupe iV' ise 0.234 cd ile önemli bir değere imza atıyor. Bu sayede her iki model de bataryanın getirdiği ağırlığı akıllı tasarım ile dengeleyerek, mümkün olan en verimli sürüş imkanını sunabiliyor.

İç mekan

Elektrikli otomobillerin ilk örneklerini sadelik ve yalınlık özellikleriyle hatırladığımda, teknolojinin gelişimi ve menzilin bu sayede artmasıyla artık sıkıcı iç mekanlar yerine daha eğlenceli ve teknolojik kokpitlerle buluşmak bana büyük keyif veriyor. İşte Skoda Enyaq ailesi de şık ve etkileyici kokpit tasarımıyla bu gelişmenin somut örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Teknolojiyi sürdürülebilir malzemelerle harmanlayan Enyaq iV, Artırılmış Gerçeklik Özellikli Head-Up Display, 5.3 inç'lik dijital gösterge paneli, 13 inç'lik multimedya ekran, 360 derece çevre görüş kamerası, ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, elektrikli, hafızalı sürücü koltuğu ve 3 bölgeli otomatik klima gibi özellikleriyle konforlu yolculuk imkanı sunuyor. Bu arada hemen belirtelim model ailesinin koltuklarında geri dönüştürülmüş pet şişelerden ve yeni yünden yapılmış döşemeler ve ekolojik olarak ağartılmış deri kullanılmış.

Performans

Yukarıda da belirttiğim gibi beş farklı güç ve üç farklı batarya seçeneğiyle sunulan Enyaq iV model ailesinde versiyona göre 560 kilometreye kadar menzil sunuluyor.

55 modelinde 55 kWsa batarya ve 148 PS elektromotor, 60 modelinde 62 kWsa batarya ve 180 PS elektromotor, 80 modelinde 82 kWsa batarya ve 204 PS elektromotor, 80x modelinde 82 kWsa batarya ve 265 PS elektromotor kombinasyonu yer alırken, ailenin en güçlü üyesi olarak öne çıkan Enyaq Coupe iV 80x RS ise 0-100 km/s hızlanmasını sadece 6.5 saniyede gerçekleştiriyor. Bu modelde 82 kWsa batarya ile 299 PS elektromotor kombinasyonu kullanılıyor. Performans modelinde çift motor ve 4×4 çekiş sistemi yer alıyor. Versiyona göre batarya 135 kW DC ile yüzde 10'dan yüzde 80'e 29 dakikada şarj edilebiliyor.

Reddot Tasarım Ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödül alan model ailesi Euro NCAP'ten de beş yıldız almayı başardı. Enyaq iV ayrıca sınıfında Buz Üzerinde Aralıksız En Uzun Drift ve Bir Elektrikli Araç ile Buz Üzerinde Aralıksız En Uzun Drift rekorlarını da kırdı.

Model ailesinin Türkiye'de 2024 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması hedefleniyor.

İlk sürüş

Skoda Enyaq iV model ailesiyle kısa bir sürüş gerçekleştirdiğim için takdir edersiniz ki çok detaylı bir izlenim paylaşmam mümkün değil. Ancak ilk bakışta dikkatimi çeken bazı noktalara değinmek isterim.

Öncelikle Skoda'nın tamamen elektrikli model ailesi gerek yeni tasarım dili, gerekse de çarpıcı renkleriyle yolda meraklı bakışları üzerine çekme konusunda oldukça başarılı. Araca iniş ve biniş konusunda bir sorun yaşanmazken, coupe versiyonda arka koltuklarda da yeterli baş mesafesi ve tabi ki iyi bir diz mesafesi sunuluyor.

Kokpitte Volkswagen Grup imzası net olarak kendisini belli ediyor. Ben ön panel, direksiyon ve orta konsol yerleşimini beğendim. İhtiyacınız olan hemen her şey elinizin altında ve ulaşması çok kolay.

Bazı noktalarda sert plastikler tercih edilmiş ancak araç içerisinde genel olarak premium bir etki hissediliyor. Aydınlatmalar ve desenler özenle tercih edilmiş. Elektrikli kapağa sahip bagaj alanı her iki modelde de oldukça geniş ve yükleme eşiğinin hizası pratik kullanım imkanı sunuyor.

Elektrikli araçlara has sessiz sürüş kullandığım Enyaq iV ve Enyaq Coupe iV modellerinde performans ile buluşarak oldukça keyifli bir sürüş ve tadında bir hızlanma sunuyor. Performanslı kullanımda bataryanın da getirdiği ek ağırlık bu kez siz aracın yol tutuşuna ve dengesine sunduğu katkı ile yardımcı oluyor.

Sertiği konfor ve yol tutuş arasında iyi dengelenmiş süspansiyon sistemi yeterli konforu sunuyor. Sessiz sürüşe katkı sunan ses yakıtımı da oldukça başarılı.

İyi bir görüş açısı sunan modellerde güncel sürüş asistanları da ek konfor ve güvenlik sunuyor.

İlk bakışta bende güzel bir etki bıkarak model ailesini daha detaylı inceleyebilmek için 2024 yılını beklememiz gerekecek. Ancak şimdiden pazarda doğru bir fiyatlandırma yapılırsa iddialı bir seçenek olacağı kesin.

Yazı: Önder Canözer

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