Skoda, dördüncü nesil Superb modelini Kasım ayında tanıtacak

Skoda, dördüncü nesil Superb modelini Kasım ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Önceki neslinde olduğu gibi D segmentinde iddialı olmak isteyen yeni Superb güncellenen tasarımı, büyüyen boyutları ve gelişmiş teknolojileri ile önemli satış rakamlarına ulaşma hedefinde.

Skoda, dördüncü nesil Superb modelini Kasım ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Önceki neslinde olduğu gibi D segmentinde iddialı olmak isteyen yeni Superb güncellenen tasarımı, büyüyen boyutları ve gelişmiş teknolojileri ile önemli satış rakamlarına ulaşma hedefinde.

Yeni Skoda Superb, Kasım ayında gün yüzüne çıkacak

Yeni Superb, 150 ile 265 beygir arasında değişen güçlere sahip üç benzinli, iki dizel ve bir plug-in hibrit motor seçenekleriyle sunulacak. İlk kez mild hibrit bir motorla donatılacak Superb modelinde, plug-in hibrit versiyon 100 kilometrenin üzerinde sıfır emisyonlu menzili sağlayacak.

Yeni motor gamı ile donatılan Superb'de, tüm modeller DSG otomatik şanzıman ile sunulacak. Aynı zamanda yeni nesilde önemli değişimlerden biri, vites kolunun direksiyon kolonuna taşınması olacak. Bu sayede orta konsol alanında yer açılmasıyla daha fazla konfor ve saklama alanı elde edilebilecek.

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Ayrıca markanın imzası niteliğindeki akılcı çözümler de yeni Superb modelinde daha da artırılarak 28 adede çıkmış durumda. Bunlar arasında arka orta kol dayama bölümüne entegre edilen tablet tutucu, yolculuk sırasında akıllı telefon, dergi gibi nesneleri güvenli bir şekilde yerleştirmenizi sağlayan ön koltuk arkası çift saklama alanları ve Combi versiyonunda elektrikli olarak kontrol edilebilen bagaj örtüsü gibi özellikler yer alıyor.

Superb yeni neslinde markanın güncellenmiş tasarım diline de merhaba diyecek. Sedan ve Combi versiyonlarıyla sunulacak olan yeni Superb, önde ve arkada daha agresif aydınlatma grubu tasarımıyla dikkat çekmek istiyor.

Yeni Superb'in iç tasarımı da yenilenirken kullanım kolaylığı sağlayan manuel kontroller ve dokunmatik ekranlı dijital kontrollerin daha uyumlu bir şekilde çalışması markanın en çok önem verdiği kısımlar arasında. 12,9 inç'e kadar tercih edilebilen yeni bilgi-eğlence sistemi de günümüz koşullarını karşılar hale getirildiğini söyleyebiliriz.

Aks aralığı korunan yeni Superb önceki nesle göre daha uzun ve yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede tüm yolcular için baş mesafesi artan araçta bagaj hacmi de sedan için 645 litre, Combi için 690 litreye ulaşmış durumda.

Yeni Skoda Superb boyutlar:

ÖlçülerŠkoda Superb sedanŠkoda Superb CombiUzunluk [mm]4,914 (+45)4,904 (+42)Genişlik [mm]1,849 (–15)1,849 (–15)Yükseklik [mm]1,481 (+12)1,482 (+5)Aks aralığı [mm]2,842 (+1)2,842 (+2)Ön koltuklarda baş mesafesi [mm]1,049 (+11)1,050 (+8)Arka koltuklarda baş mesafesi [mm]986 (+6)1,010 (+10)Bagaj kapasitesi [litre]645 (+20)690 (+30)

Yeni Skoda Superb motor seçenekleri:

MotorŞanzımanMaksimum güç (HP)Benzin 1.5 TSI (mHEV)7-ileri DSG1502.0 TSI7- ileri DSG2042.0 TSI7- ileri DSG 4×4265Dizel 2.0 TDI7- ileri DSG1502.0 TDI7- ileri DSG 4×4193Plug-in hybrid 1.5 TSI iV6- ileri DSG204

Kasım ayında tanıtılacak yeni nesil Skoda Superb, yeni özellikleri ile D segmentindeki iddasını devam ettirme hedefinde. Yeni Superb, Slovakya'da Bratislava fabrikasında üretilecek. Peki siz yeni nesil Skoda Superb ve paylaşılan özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.