Skoda, 90 yıl sonra dördüncü nesil Superb'i tanıtacak

Skoda, ilk modelin tanıtılmasının ardından 90 yıl geçen Superb'in dördüncü nesilini Kasım ayında tanıtmaya hazırlanıyor.

Yeni Superb, globalde 150-265 PS arasında güçlere sahip üç benzinli, iki dizel ve bir plug-in hibrit motor seçenekleriyle sunulacak. İlk kez mild hibrit bir motorla donatılacak Superb modelinde, plug-in hibrit versiyon 100 kilometrenin üzerinde sıfır emisyonlu menzili sağlayacak.

Dördüncü nesil Superb, yenilikçi bir model olarak öncülük yapmaya devam edecek. Bugüne kadar konfor seviyesiyle dikkat çeken önceki nesilden daha da geniş bir yaşam alanı sunacak olan yeni Superb, 10 hava yastığı ve birçok asistan sistemiyle her zamankinden daha yüksek güvenlik seviyesiyle tercih edilebilecek. Yüksek verimlilik ve performans sağlayan motorlarla donatılacak olan Superb'de, tüm modeller DSG otomatik şanzıman ile sunulacak. Aynı zamanda yeni nesilde önemli değişimlerden biri, vites kolunun direksiyon kolonuna taşınması olacak. Bu sayede orta konsol alanında yer açılmasıyla daha fazla konfor ve saklama alanı elde ediliyor.

Ayrıca Skoda'yı her zaman farklı kılan pratik ve akılcı çözümler de yeni Superb modelinde daha da artırılarak 28 adede çıktı. Bunlar arasında arka orta kol dayama bölümüne entegre edilen tablet tutucu, yolculuk sırasında akıllı telefon, dergi gibi nesneleri güvenli bir şekilde yerleştirmenizi sağlayan ön koltuk arkası çift saklama alanları ve Combi versiyonunda elektrikli olarak kontrol edilebilen bagaj örtüsü gibi çözümler sunuluyor.

Tasarım

Yeni Superb, markanın güncellenmiş tasarım dilini kullanarak sahne alacak. Sedan ve Combi versiyonlarıyla sunulacak olan yeni Superb, önde ve arkada daha dinamik ışıklandırma tasarımıyla dikkat çekecek. Arka ışıklandırma grubu daha ince hale getirildi ve yeni kristal unsurlarla birleştirildi. Full LED Matrix farların altıgen modülleri ise, Crystallinium adı verilen renkli bir kristal elementle tamamlandı.

Yeni Superb'in iç tasarımı da yenilenirken, müşteri odaklı yaklaşım da dikkat çekiyor. Kabinde kullanıcı deneyimi her açıdan geliştirildi. Kullanım kolaylığı sağlayan manuel kontroller ve dokunmatik ekranlı dijital kontroller, daha keyifli bir yolculuk deneyimi getirecek. 12.9 inç'e kadar tercih edilebilen yeni bilgi-eğlence sistemi, keskin grafikleri ve sezgisel kullanımıyla farklılaşacak.

Aks aralığı korunan Yeni Superb, önceki nesle göre daha uzun ve yüksek olarak tasarlandı. Bu sayede tüm yolcular için baş mesafesi artarken bagaj hacmi de sedan için 645 litre, Combi için 690 litre oldu.

Her nesilde başarısını artırdı

Skoda Superb, her nesilde başarısını ve popülerliğini artırdı. İlk modern nesil 2001-2008 yılları arasında sunuldu ve 137 bin adetlik satışa ulaştı. İkinci nesil Superb 2008-2015 yılları arasında üretildi. İlk kez Combi versiyonu da bu nesilde sunulan Superb, 618 bin adetlik satış başarısına ulaştı. 2015 yılından bu yana üretilen üçüncü nesil ise, toplam Superb satışlarını 1 milyon bandının üzerine taşıdı. Mayıs 2023 verilerine göre üçüncü nesil Superb satışları 805 bin adedi aştı. Dünya çapında tüm modern Superb nesillerinin toplası ise 1 milyon 560 bin adet oldu.

Kasım ayında tanıtılacak yeni nesil, modelin iddiasını daha ileriye taşımayı amaçlıyor. Yeni Superb, Slovakya'da Bratislava fabrikasında üretilecek.