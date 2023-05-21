Gizli cennet sızır şelalesi, ziyaretçi akınına uğradı

SİVAS - Sivas'ın doğal güzelliklerinin başında gelen ' Sızır Şelalesi' hava sıcaklıklarının artmasının ardından ziyaretçi akınına uğradı.

Sivas'ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Beldesine 1 kilometre mesafede bulunan Sızır Şelalesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Şelaleden akan gürül gürül su ve etrafında bulunan ağaçlarla yeşilin tonların hakim olduğu bölge doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Turistlik anlamda bölgeye değer katan şelaleyi görmek için yurdun dört bir yanından ziyaretçi geliyor.

"Gezilip görülmesi gerekilen bir yer"

Almanya'da yaşayan Çağrı Yıldırım, Sızır Şelalesinin gezilip görülmesi gerekilen bir yer olduğunu söyleyerek, "Sivas'ta bulunan doğal güzellikleri ve turistlik yerleri geziyoruz. Bugünde Sızır Şelalesini görmek için buraya geldik. Burada küçük yaşlarda bir kez daha gelmiştim ve çok sevmiştim. Şimdi ise eşim ve çocuklarımla birlikte geldim. Ailecek fotoğraf çekildik, suya girip biraz ferahladık. Sivaslı olup bu zamana kadar buraya gelmemek enteresan bir şey, herkese buraya gelip gezmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka gezilip görülmesi gerekilen bir yer" ifadelerini kullandı.

"Sivas'ımızı tanıtmak istedim"

Hatice Soyak, memleketini tanıtmak için dünürlerini sızır şelalesine getirdiğini söyleyerek, "Oğlumu nişanlandım ve İzmir'den misafirlerim var. Kendi memleketimi tanıtmak için buraya getirdim. Sızır şelalemiz çok güzel insanların gelmesini tavsiye ederim. Çocuklar suya girdi. Dünürlerim Mardinli, Sivas'ımızı tanıtmak istedim" şeklinde konuştu.