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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Siyasi yasak anlamına gelen TCK 53. maddenin uygulanmasına karar verilirken, siyasi yasak ne demek olduğu merak ediliyor. Siyasi yasak ne demek, ne anlama gelir? Siyasi yasak gelirse ne olur? sorularına yanıt aranıyor. Siyasi yasak ne demek, ne anlama gelir? Siyasi yasak gelirse ne olur? Detaylar haberimizdedir…

SİYASİ YASAK NE DEMEK?

Bu karar ile İstinaf Mahkemesi'ne gidilecek. Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Daha sonra Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. Karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek.

SİYASİ YASAK GELİRSE NE OLUR?

Türkiye'de mevzuatta yer alan, ''Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler" düzenlemesiyle ilgili; siyaset yasağı konulan kişiler, hiçbir partiye üye olamıyor anlamına geliyor.

53. MADDE NEDİR?

TCK'nin 53. maddesine göre, hak yoksunluğu kural olarak, kasten işlenen bir suçtan ötürü hapis cezasına mahkûm olunması durumunda, mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı ifade etmektedir.

Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

Seçme ve seçilme ehliyetinden,

Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

Ekrem İmamoğlu

EKREM İMAMOĞLU DAVA SONUCU NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden sandığa gidilmiş, 23 Haziran 2019'da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu bir kez daha başkan seçilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekim 2019'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İmamoğlu'yla ilgili isim vermeden, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti. İmamoğlu da üstü kapalı olarak, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. "Seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri üzerine YSK'nın suç duyurusuyla dava açılmıştı.